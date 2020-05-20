Потрібна валеріана: Макс Михайлюк і Даша Ульянова серйозно посваряться в фіналі шоу Холостяк-10

Даша не на жарт схвилювала шанувальників
Вже в цю п'ятницю, 22 травня відбудеться фінал самого романтичного реаліті - шоу Холостяк-10 на СТБ. Головний герой проекту Макс Михалюк після десятків побачень і розмов з дівчатами нарешті обере одну, з якою захоче продовжити відносини. На проекті залишили всього дві дівчини - Дана Оханська і Даша Ульянова. Емоції і напруга наростає. Тим часом знімальна команда не перестає інтригувати шанувальників шоу. Невже у фіналі Холостяка-10 Макс не на жарт посвариться з Дашею - однієї з найсильніших учасниць реаліті?
Так, на своїй instagram-сторінці Даша опублікувала анонс вже дванадцятого випуску Холостяка-10, який покажуть у п'ятницю. У короткому відеоролику знову показана любовна історія Макса і Даші. Як показано у відео анонсі закохані проведуть цілий день разом. І Даша навіть відчує себе нареченою.
Для дівчини буде все, про що вона мріяла: багато обіймів і поцілунків, романтична поїздка до Барселони і романтична вечеря при свічках.
Однак в кінці цього романтичного дня щось піде не так. Пара несподівано посвариться, холостяк покине побачення, а Даша розплачеться.
“Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого", - в сльозах промовить "холостячка".
Невже Ульянова перестане бути головною претенденткою на серце Михайлюка?
Сама ж Даша прокоментувала відео наступним чином: "Вже в цю п'ятницю фінал". І залишила смайлик в сльозах.
Відео: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Фолловери Даші прийшли в легке замішання і поспішили прокоментувати тривожний анонс. Хоча деякі не повірили, що Макс і Даша у фіналі дійсно серйозно посваряться:
Скріншот коментарів: instagram.com/dasha_ulyanovaa
Даша Ульянова і Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
Нагадаємо, Христина з Холостяк-10 блиснули спортивними ніжками у вражаючих нарядах.
Автор: Юля Петрова