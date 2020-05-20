Потрібна валеріана: Макс Михайлюк і Даша Ульянова серйозно посваряться в фіналі шоу Холостяк-10

Вже в цю п'ятницю, 22 травня відбудеться фінал самого романтичного реаліті - шоу Холостяк-10 на СТБ. Головний герой проекту Макс Михалюк після десятків побачень і розмов з дівчатами нарешті обере одну, з якою захоче продовжити відносини. На проекті залишили всього дві дівчини - Дана Оханська і Даша Ульянова. Емоції і напруга наростає. Тим часом знімальна команда не перестає інтригувати шанувальників шоу. Невже у фіналі Холостяка-10 Макс не на жарт посвариться з Дашею - однієї з найсильніших учасниць реаліті?

Так, на своїй instagram-сторінці Даша опублікувала анонс вже дванадцятого випуску Холостяка-10, який покажуть у п'ятницю. У короткому відеоролику знову показана любовна історія Макса і Даші. Як показано у відео анонсі закохані проведуть цілий день разом. І Даша навіть відчує себе нареченою.

Для дівчини буде все, про що вона мріяла: багато обіймів і поцілунків, романтична поїздка до Барселони і романтична вечеря при свічках.

Однак в кінці цього романтичного дня щось піде не так. Пара несподівано посвариться, холостяк покине побачення, а Даша розплачеться.

“Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого", - в сльозах промовить "холостячка".

Невже Ульянова перестане бути головною претенденткою на серце Михайлюка?

Сама ж Даша прокоментувала відео наступним чином: "Вже в цю п'ятницю фінал". І залишила смайлик в сльозах.

Відео: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловери Даші прийшли в легке замішання і поспішили прокоментувати тривожний анонс. Хоча деякі не повірили, що Макс і Даша у фіналі дійсно серйозно посваряться:

Цей СТБ як зазвичай налякає в анонсі, а потім все буде добре

Ми не віримо цим тизерам на СТБ

Вміють змонтувати інтригу

Боже якщо Дана, я поголюся налисо

Даааша, так хочу саме тобі бачіті з цією обручкою

О господи, хоч би серце не зупинилося від цього фіналу

Блін я думаю валеріаною я не обійдуся ,треба пляшечку чогось міцнішого

Дашуличка, дівчинка моя, хоч би це була тыыы!!!! Кривий Ріг за тебе!

По цьому зразу видно, що Даша виграє Закинули інтригу, тіпа Макс пішов.

Дуже хочу що б Даша перемогла. Але шо то глибоко в душі підказує, що Богдана переможе

Скріншот коментарів: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова і Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Нагадаємо, Христина з Холостяк-10 блиснули спортивними ніжками у вражаючих нарядах.