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Потрібна валеріана: Макс Михайлюк і Даша Ульянова серйозно посваряться в фіналі шоу Холостяк-10

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 09:33
Потрібна валеріана: Макс Михайлюк і Даша Ульянова серйозно посваряться в фіналі шоу Холостяк-10
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша не на жарт схвилювала шанувальників

Вже в цю п'ятницю, 22 травня відбудеться фінал самого романтичного реаліті - шоу Холостяк-10 на СТБ. Головний герой проекту Макс Михалюк після десятків побачень і розмов з дівчатами нарешті обере одну, з якою захоче продовжити відносини. На проекті залишили всього дві дівчини - Дана Оханська і Даша Ульянова. Емоції і напруга наростає. Тим часом знімальна команда не перестає інтригувати шанувальників шоу. Невже у фіналі Холостяка-10 Макс не на жарт посвариться з Дашею - однієї з найсильніших учасниць реаліті?

Так, на своїй instagram-сторінці Даша опублікувала анонс вже дванадцятого випуску Холостяка-10, який покажуть у п'ятницю. У короткому відеоролику знову показана любовна історія Макса і Даші. Як показано у відео анонсі закохані проведуть цілий день разом. І Даша навіть відчує себе нареченою.

Для дівчини буде все, про що вона мріяла: багато обіймів і поцілунків, романтична поїздка до Барселони і романтична вечеря при свічках.

Однак в кінці цього романтичного дня щось піде не так. Пара несподівано посвариться, холостяк покине побачення, а Даша розплачеться.

“Чому він пішов? Я не зробила нічого поганого", - в сльозах промовить "холостячка".

Невже Ульянова перестане бути головною претенденткою на серце Михайлюка?

Сама ж Даша прокоментувала відео наступним чином: "Вже в цю п'ятницю фінал". І залишила смайлик в сльозах.

Відео: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловери Даші прийшли в легке замішання і поспішили прокоментувати тривожний анонс. Хоча деякі не повірили, що Макс і Даша у фіналі дійсно серйозно посваряться:

  • Цей СТБ як зазвичай налякає в анонсі, а потім все буде добре
  • Ми не віримо цим тизерам на СТБ
  • Вміють змонтувати інтригу
  • Боже якщо Дана, я поголюся налисо
  • Даааша, так хочу саме тобі бачіті з цією обручкою
  • О господи, хоч би серце не зупинилося від цього фіналу
  • Блін я думаю валеріаною я не обійдуся ,треба пляшечку чогось міцнішого
  • Дашуличка, дівчинка моя, хоч би це була тыыы!!!! Кривий Ріг за тебе!
  • По цьому зразу видно, що Даша виграє Закинули інтригу, тіпа Макс пішов.
  • Дуже хочу що б Даша перемогла. Але шо то глибоко в душі підказує, що Богдана переможе

Потрібна валеріана: Макс Михайлюк і Даша Ульянова серйозно посваряться в фіналі шоу Холостяк-10

Скріншот коментарів: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Потрібна валеріана: Макс Михайлюк і Даша Ульянова серйозно посваряться в фіналі шоу Холостяк-10

Даша Ульянова і Макс Михайлюк (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Нагадаємо, Христина з Холостяк-10 блиснули спортивними ніжками у вражаючих нарядах.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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