"Ну ти бомба": Слава з НеАнгелів в білизні показала спокусливі форми

Слава Камінська

Шанувальники Камінської порівняли її з Анджеліною Джолі

Слава Камінська не на жарт схвилювала своїх шанувальників. Солістка поп-групи НеАнгели показала шанувальникам одночасно чудове і пікантне фото, на якому позує в нижній білизні. При цьому Слава Камінська вибрала дуже вдалий ракурс, розвернувшись до камери напівбоком і піднявши одну ногу. Що у всій красі демонструє її витончену спортивну фігуру і красиві форми. Зокрема, співачка вразила шанувальників накачаними сідницями.

Зазначимо, що на плечі Слава накинула жакет в паєтках від украинскаого дизайнера Iva Nerolli, на ніжках – срібні туфлі-човники на шпильці. У цілому, образ вийшов дуже зухвалий, чого, власне, і домагалася Камінська.

Дивно, але навіть у такій пікантній ситуації Слава примудряється зберігати тонке почуття гумору.

"Гола ж...па, шлях до невідомості" , - жартома підписала новий знімок Камінська.

Спокуслива Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Безумовно, шанувальники виконавиці буквально засипали її захопленими коментарями:

Ви все більше стаєте схожі на колишню дружину Бреда Пітта)))

З невідомості... вже відомої!

Огооо, продовження буде?

Ну крута гола ж...па!

Вау) просто супер вумен

Ну ти бомба, ну бомба!

Мені б таку фігуру, ви чудово виглядаєте!

Анджеліна Джолі) Схожість 1 в 1 на цій фотці!

Гола попка шлях до нових підписників... і автоматичного фінансового покращення)

Шикарна Слава!

Нагадаємо, що до цього солістка НеАнгелів здивувала "шкіряним" образом у дусі 90-х. Співачка нагадала героїню фільму "Матриця".

Так от пізніше Слава показала нове фото з тієї ж серії, тільки вже сидячи на підлозі.

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Також зазначимо, що до всіх цих експериментом, співачка показала чудовий елегантний образ в оксамитовому костюмі і пальто. Дуже стильний образ!