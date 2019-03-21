"Ну ти бомба": Слава з НеАнгелів в білизні показала спокусливі форми

Шанувальники Камінської порівняли її з Анджеліною Джолі
Слава Камінська не на жарт схвилювала своїх шанувальників. Солістка поп-групи НеАнгели показала шанувальникам одночасно чудове і пікантне фото, на якому позує в нижній білизні. При цьому Слава Камінська вибрала дуже вдалий ракурс, розвернувшись до камери напівбоком і піднявши одну ногу. Що у всій красі демонструє її витончену спортивну фігуру і красиві форми. Зокрема, співачка вразила шанувальників накачаними сідницями.
Зазначимо, що на плечі Слава накинула жакет в паєтках від украинскаого дизайнера Iva Nerolli, на ніжках – срібні туфлі-човники на шпильці. У цілому, образ вийшов дуже зухвалий, чого, власне, і домагалася Камінська.
Дивно, але навіть у такій пікантній ситуації Слава примудряється зберігати тонке почуття гумору.
"Гола ж...па, шлях до невідомості" , - жартома підписала новий знімок Камінська.
Спокуслива Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Безумовно, шанувальники виконавиці буквально засипали її захопленими коментарями:
Нагадаємо, що до цього солістка НеАнгелів здивувала "шкіряним" образом у дусі 90-х. Співачка нагадала героїню фільму "Матриця".
Так от пізніше Слава показала нове фото з тієї ж серії, тільки вже сидячи на підлозі.
Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Також зазначимо, що до всіх цих експериментом, співачка показала чудовий елегантний образ в оксамитовому костюмі і пальто. Дуже стильний образ!