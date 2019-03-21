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"Ну ти бомба": Слава з НеАнгелів в білизні показала спокусливі форми

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 15:38
"Ну ти бомба": Слава з НеАнгелів в білизні показала спокусливі форми
Слава Камінська

Шанувальники Камінської порівняли її з Анджеліною Джолі

Слава Камінська не на жарт схвилювала своїх шанувальників. Солістка поп-групи НеАнгели показала шанувальникам одночасно чудове і пікантне фото, на якому позує в нижній білизні. При цьому Слава Камінська вибрала дуже вдалий ракурс, розвернувшись до камери напівбоком і піднявши одну ногу. Що у всій красі демонструє її витончену спортивну фігуру і красиві форми. Зокрема, співачка вразила шанувальників накачаними сідницями.

Зазначимо, що на плечі Слава накинула жакет в паєтках від украинскаого дизайнера Iva Nerolli, на ніжках – срібні туфлі-човники на шпильці. У цілому, образ вийшов дуже зухвалий, чого, власне, і домагалася Камінська.

Дивно, але навіть у такій пікантній ситуації Слава примудряється зберігати тонке почуття гумору.

"Гола ж...па, шлях до невідомості" , - жартома підписала новий знімок Камінська.

Слава Камінська в білизні

Спокуслива Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Безумовно, шанувальники виконавиці буквально засипали її захопленими коментарями:

  • Ви все більше стаєте схожі на колишню дружину Бреда Пітта)))
  • З невідомості... вже відомої!
  • Огооо, продовження буде?
  • Ну крута гола ж...па!
  • Вау) просто супер вумен
  • Ну ти бомба, ну бомба!
  • Мені б таку фігуру, ви чудово виглядаєте!
  • Анджеліна Джолі) Схожість 1 в 1 на цій фотці!
  • Гола попка шлях до нових підписників... і автоматичного фінансового покращення)
  • Шикарна Слава!

Нагадаємо, що до цього солістка НеАнгелів здивувала "шкіряним" образом у дусі 90-х. Співачка нагадала героїню фільму "Матриця".

Так от пізніше Слава показала нове фото з тієї ж серії, тільки вже сидячи на підлозі.

Слава Камінська

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Також зазначимо, що до всіх цих експериментом, співачка показала чудовий елегантний образ в оксамитовому костюмі і пальто. Дуже стильний образ!

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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