Подобається дивитися в дзеркало: діва Монро підвела підсумки у свій день народження

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажній артистці виповнилося 42 роки

Українська травесті-діва Монро любить ділитися з шанувальниками мотивуючими радами і підводити різні підсумки. Приміром, напередодні настання Нового року 2020 вона зробила підсумковий пост про те, яким для неї був рік 2019-й, зазначивши, що він вийшов досить контрастним. А 13 січня епатажна артистка святкує день народження - їй виповнилося 42 роки.

В честь цієї події Монро поділилася в Instagram ефектним чорно-білим кадром, на якому вона з коротким їжачком замість звичних розкішних локонів. Зірка зображена в профіль з закритими очима, а її обличчя і голови торкаються дві жіночі руки з довгими нігтями. У підписі до фото діва відверто підвела підсумки і поділилася своїми думками та емоціями.

За словами травесті-артистки, вона щаслива, а також задоволена своєю зовнішністю і оточенням.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"42. Обнулилася. Сьогодні мені виповнилося...та ну. Досить мусолити цифри. Залиште їх для математиків, журналістів та статистики. Це мій день народження і я щаслива, що жива; що дихаю, кажу (начебто зв'язно), рухаюся; що слухаю свої Бажання, і головне дію, щоб їх виконати!

Мені подобається дивитися в дзеркало, і подобається зображення; мені подобається моє оточення і стрічка в інста і фб; мені подобається відчувати різний спектр емоцій і не гасити їх у собі! Нарешті. А ще я продовжую мріяти. Іноді забуваю про це, але в хвилини смутку, відчаю і уявної безнадії, я нагадую собі: "мрій! Та так, щоб з розмахом і шиком!" І відразу життя налагоджується.



Я знаю, що світ несправедливий і погане, брудне, смердюче відчуваєш відразу, воно завжди на поверхні... Але варто трохи змінити кут огляду і відкривається інший, Добрий, Чистий, Ароматний Світ, який може стати моїм, вашим, кожного. Просто потрібно вчитися робити вибір. Чим я і буду продовжувати займатися рівно стільки, скільки дозволить доля. З днем народження, і не журися мила Монро, у тебе все виходить", - відверто поділилася Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Шанувальники обсипали диву лавиною привітань з днем народження і теплими побажаннями.

З днем народження!

З днем народження, красунечка! продовжуй жити, мріяти і радіти життю так як то можеш тільки ТИ

З днем народження! Всіх благ земних і неземних!

З днем народження, карколомна Монро!

Ваааааааау з днем народження, крихітко!

Чудова, З ДНЕМ

Від усієї душі вітаю вас Монро, здоров'я вам, енергії і життєвого позитиву завжди

Ну Ви класна! Позитивна, щира! Найкращі вітання Вам! Любимо!

З Днем народження, Чудова Монро!!!! Нехай всі мрії здійсняться!!!!

Шикарна З днем народження

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травести-діва Монро показала фото десятирічної давності.