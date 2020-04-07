Ніж у спину: Актор Павло Вишняков зізнався, що не раз у житті переживав зраду

Павло Вишняков (фото: соцмережі артиста)

Вишняков зазначив, що після такого важко довіряти

Актор Павло Вишняков, який виконав одну з головних ролей у детективі «Консультант» каналу «Україна», як і більшість людей, зараз сидить вдома. Однак артист не нудьгує, а займається незвичайним хобі – садівництвом. Павло розповів, звідки у нього любов до цього заняття, а також згадав, після яких подій йому стало складно довіряти людям.

У новій детективній мелодрамі «Консультант», прем'єра якого відбудеться в понеділок, 13 квітня, о 21:00 на телеканалі «Україна», Павло Вишняков виконав досить неоднозначну роль. Його герой, який страждає від нерозділеного кохання, робить божевільні вчинки.

Сам артист говорить, що проекти зі своєю участю майже ніколи не дивиться, тому що відноситься до своєї роботи самокритично. А зараз, коли на карантині з'явився вільний час, присвячує його цікавому хобі.

«Оскільки я родом з села, без землі не можу. У мене є вихід на дах, там я вирощую огірки, кавуни, пересаджую полуницю, поливаю квіти. Ще вишиваю картини бісером, дивлюся серіали, займаюся спортом», – зазначає Павло Вишняков.

Артист часто знімається в мелодрамах і детективах, але зізнається, що дивитися любить фентезі і сподівається, що колись наш світ стане добрішим. Вишняков каже, що не раз переживав зраду і розчаровувався в людях.

«Якщо ти спілкуєшся з людиною тиждень, місяць, півроку – це одне. А коли рік, два, п'ять і після цього отримуєш ніж у спину – звичайно, після такого складно довіряти. «Наївся» зрад у житті я вже до такої міри, що захищаю себе від людей і, напевно, став трохи соціопатом. Я раніше любив проводити час у компанії, а після усіляких не надто хороших історій намагаюся уникати людей і спілкуюся з певним колом знайомих», – відверто розповів актор.

Актор Вишняков

Як повідомлялося раніше, в детективі «Консультант» також знялися Олексій Морозов, Аліна Сергєєва, Елізар Назаренко, Олексій Нагрудний, Дмитро Соловйов, Артур Логай, Анна Ареф'єва, Олеся Жураковська, Ігор Портянко, Павло Харланчук та інші актори.