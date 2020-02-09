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Мала підстави: Слава з НеАнгелів зізналася, чому ревнувала колишнього чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2020 - 10:58
Мала підстави: Слава з НеАнгелів зізналася, чому ревнувала колишнього чоловіка
Фото: Слава і Едгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

Співачка розповіла про розлучення з чоловіком

Влітку минулого року учасниця групи НеАнгели Слава Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром. Зараз все вже трохи заспокоїлося, співачка поринула в роботу і багато часу приділяє дітям - вона народила екс-чоловікові сина і дочку. Сам Едгар раніше заявляв, що причинами розлучення стали ревнощі Слави, а також її надмірне прагнення покращувати себе. В інтерв'ю "Світському життю" артистка зізналася, що дійсно ревнувала - однак мала на те підстави.

За її словами, багато пацієнток Камінського намагалися спокусити його.

"Ну звичайно! Коли у тебе добрий чоловік, коли у чоловіка така робота, коли до нього постійно приходять пацієнтки, які іноді не дуже пристойно поводяться, звичайно є місце ревнощам. Я мала на це підстави", – зазначила Слава і підтвердила, що знає, що деякі пацієнти колишнього чоловіка приставали до нього.

Також співачка прокоментувала те, що Едгару не подобалося її бажання постійно щось у собі змінювати.

"Крім ботокса він мені не зробив нічого. Тому я хочу сказати, що це його особиста думка", – поділилася Камінська.

Мала підстави: Слава з НеАнгелів зізналася, чому ревнувала колишнього чоловікаМала підстави: Слава з НеАнгелів зізналася, чому ревнувала колишнього чоловіка

Фото: Слава і Едгар Каминские (instagram.com/babaslavka)

Що стосується її нібито роману з актором Павлом Вишняковим, який відразу ж приписали після спільних фотографій з відпочинку на Балі, то зірка заперечила ці домисли. За її словами, вони зустрілися там зовсім випадково.

"Я не знала, що Паша там відпочиває. Ми поїхали в ліс мавп, тому що мої діти дуже хотіли їх побачити. Павлу випала така можливість тягати на шиї моїх дітей. Лисий нянь", – розповіла Слава.

Мала підстави: Слава з НеАнгелів зізналася, чому ревнувала колишнього чоловіка

Фото: Слава Камінська і Павло Вишняков на Балі (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська заінтригувала фото з привабливим чоловіком в джакузі. Співачку відразу ж запідозрили у новому романі.

"Знову доктор?" Слава Камінська заінтригувала фото з чоловіком в джакузі Така доросла і красива: Слава з НеАнгелів показала свою доньку-модницю
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