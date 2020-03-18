Новий сенс життя: Тодоренко розповіла, як народження дитини змінило її світогляд

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що тепер постійно вчиться чомусь новому

Регіна Тодоренко - справжній приклад для наслідування для багатьох молодих батьків, адже вона дуже швидко повернулася до роботи після народження сина Михайла, а крім того, не стала відмовлятися від подорожей і виходів у світ. При цьому телеведуча примудрилася досить довго годувати малюка грудьми - до 1 року і 3 місяців і лише нещодавно відлучила його. На своїй сторінці в Instagram зірка зізналася, що народження дитини змінило її світогляд і дало їй новий сенс життя.

Регіна супроводила публікацію зворушливим відео, на якому зображене тренування маленького Майкла з плавання. Кадри були зроблені під час відпочинку ведучої з синочком на Балі взимку цього року. На відео любляча мама вчить малюка плавати в басейні, не забуваючи обіймати і цілувати його.

Тодоренко зазначила, що весь час вчиться чогось нового і цікавого, щоб потім передати це своєму синові. Зараз Майклу 1 рік і 5 місяців.

Відео: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Стала мамою і зрозуміла, що можу змінити світ. Коли в нашому домі з'явилося це щастя, я злякалася , що не встигну займатися улюбленою роботою, а якщо буду працювати, не зможу приділяти належної уваги сім'ї. Якимось чином всією сім'єю ми подолали цей етап, і тепер з'явився новий сенс життя: до створення сім'ї я жила за принципом «брати» (вбирати як губка), зараз же я продовжую йти вперед з позицією «ДАВАТИ». І кожен день на знімальному майданчику я в пошуках нової корисної інформації, вчуся, розвиваюся, щоб бути прикладом для нашого малюка, щоб, повернувшись додому, поділитися з ним цілим світом і познайомити з неймовірними подіями на планеті. Я намагаюся вилучати знання і досвід з усього, що бачу, чую і читаю. Ви не уявляєте собі, яку безліч методик я подчерпнула для себе в книгах. Вивчаючи тему виховання дітей, автоматично починаєш розбиратись в собі та людях, які тебе оточують.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

А найважливіше, я усвідомила , який колосальний внесок у розвиток соціуму роблять молоді батьки. Тільки від нас залежить якість наступного покоління, тільки ми можемо змінити світ зі знаком +, а не мінус. Такий ніжний видос зняв крутий оператор на Балі під час тренування Майкла з плавання!" - докладно поділилася своїми емоціями теледіва.

Користувачі мережі не змогли пройти повз такого чудового відео і залишили Регіні безліч розчулених коментарів.

Діти-це наше щастя

Регіна ти велика розумниця, приклад для багатьох....у нас теж як поивилься малюк життя змінилася на 180 градусів в кращу сторону...

Це саме прекрасне відео

Ангели. Щастя Вам та Вашій родині

Які ви класні і милі! У мене теж малюк, скоро рочок

безмежна любов !!!

Які ви милі, Майкл просто очаровашка

оооченнь зворушливе відео!! Прям до сліз

Чудо)

Який усвідомлений погляд у малюка !!! Региночка, ваша дитина просто чудо!!!

Такі милі

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася своїми грандіозними планами на час карантину.