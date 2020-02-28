Новий сезон – нова зачіска: Кайлі Дженнер кардинально змінила імідж

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Співачка готова до нового сезону

Кайлі Дженнер відома своєю любов'ю до експериментів у стилі. І це стосується не тільки одягу, макіяжу, але і зачіски. Так, обожнює приміряти різнокольорові перуки, використовувати накладні пасма і різні типи укладок. Але завжди при цьому вона повертається до свого натурального темно-каштановому відтінку. Але цього разу, схоже, все серйозно – наймолодша мільярдерка у світі зважилася на кардинальну зміну іміджу.

Кайлі стала білявкою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі показала фото, де позує в літаку. Дівчина одягнена в комфортне вбрання, ідеальний для перельоту: сірі спортивні штани, чорну шкіряну куртку, кросівки, а доповнюють образ темні окуляри і фіолетова сумка. Але головна родзинка образу – зачіска. Довге волосся наймолодшої сестри з сімейства Кардашьян-Дженнер тепер пофарбоване в світлий відтінок. Пасма вона витягла праскою, уклавши їх на прямий проділ.

Кайлі до лиця новий відтінок (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, новий колір волосся Кайлі показала ще тиждень тому. Але оскільки пізніше вона виклала відео знову з темним відтінком, то багато фоловерів вирішили, що зміна іміджу була обумовлена якимось черговим проектом. Але тепер сумнівів немає, Кайлі явно має намір перейти на "світлу сторону". Про це говорить і зміна фото профілю бізнесвумен. Буквально кілька годин тому вона поміняла його на "блондинисте".

Шанувальники залишилися в захваті від таких змін у стилі своєї зірки. Вони не можуть зупинитися, розписуючи, як відмінно виглядає Кайлі. Багато хто вважає, що цей відтінок набагато більше до лиця Дженнер, ніж темний. Що ж, подивимося, на скільки вистачить Кайлі цього разу.

Таааак! Вона наближається до блондинки, це виглядає просто бомбічно!

Ох, вау!

Твоя зачіска – це все

Тобі так личить

О боже! Залиш цей колір назавжди!

Королева! Цей відтінок твій!

Це волосся просто чудове!

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/kyliejenner)