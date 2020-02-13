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Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих

Lite » Мода 13.02.2020 - 22:33
Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка готова до 14 лютого

Кайлі Дженнер обожнює червоний відтінок, що не дивно: дівчині він дуже до лиця. Згадаймо хоча б недавній тріумф в мережі наймолодшої мільярдерки в світі, коли вона вийшла у світ у розкішній сукні Vivienne Westwood. 22-річна красуня зуміла продемонструвати всі свої найвигідніші сторони, при цьому зберігши вишуканість образу і стиль.

Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих

Мабуть, Дженнер вирішила повторити свій успіх, знову вибравши червоний для свого аутфіта. Втім, того вимагав випадок: знаменитість поїхала на вечірку на честь Дня всіх закоханих. А тому її образ повинен був бути пристрасним і яскравим. Куди ж без червоного?

Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих

Новий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі одягла облягаючий по всій фігурі комбінезон – одну зі своїх улюблених речей у гардеробі. Вбрання з написом «Тіло» повністю відповідало посилу Кайлі – показати свої розкішні форми і спокусливі вигини. Доповнили його великий годинник в чоловічому стилі, а також блискучий клатч у формі губок. Волосся Кайлі прибрала в зачіску Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі – зібрала на маківці і заплела в косу. В макіяжі зробила акцент на очах, використовуючи накладні вії. Вийшло стильно і спокусливо.

Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих

У сторіз Кайлі додала фото з величезною колекцією взуття. Мабуть, дівчина не могла вирішити, яка пара краще всього підійде до її образу.

Більше пристрасті! Кайлі Дженнер показала спокусливий образ до Дня всіх закоханих

Кайлі Дженнер на вечірці "Оскара" (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Хтось сказав – вечірка до Дня Валентина?», – написала Кайлі під серією фото в своєму мікроблозі. У відповідь на кокетливий підпис на Дженнер посипалися компліменти. «Свята вау, вау, вау», «Будь моєю», – пише старша сестра дівчини Хлое Кардашьян. «Королева», «Перша», «Найкраща», – не втомлюються захоплюватися шанувальники.

Нагадаємо, Кайлі зараз вільна від відносин, так що цілком може дозволити собі повеселитися на вечірці. Зі своїм бойфрендом і батьком дитини Тревісом Скоттом вона розійшлася кілька місяців тому. За словами інсайдерів, пара взяла паузу, щоб розібратися в собі. Знаменитості не робили ніяких заяв.

Як виглядає фігура Кайлі Дженнер без фотошопу: у мережі з'явилося "тверезе" фото Спокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоні
Новини України Кайли Дженнер
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