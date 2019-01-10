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Новий Сальвадор: зірка Євробачення вразив кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 18:07
Новий Сальвадор: зірка Євробачення вразив кардинальною зміною іміджу
Фото: Сальвадор Зібрав (instagram.com/salvadorsobral.music)

Переможця Євробачення 2017 не впізнати, чуттєвий юнак перетворився на справжнього чоловіка

Кардинальна зміна іміджу португальської зірки Євробачення 2017 Сальвадору Собралу до лиця, на зміну пучка прийшло коротко стрижене волосся, до нової зовнішності мачо Сальвадор додав густу бороду, а ще трохи додав у вазі.

Новий Сальвадор: зірка Євробачення вразив кардинальною зміною іміджуФото: Новий мужній Сальвадор Собрал (instagram.com/salvadorsobral.music)

Зараз співак, який знову гастролює виглядає значно мужнішим, ніж два роки тому. У пресі такі зміни пов'язують з операцією на серці, яку не так давно переніс Сальвадор. Нагадаємо, що з дитинства знаменитий португалець страждав від серцевої недостатності і, оскільки вже постало питання життя і смерті, лікарі пересадили йому донорський орган.

Пройшовши довгий період реабілітації Сальвадор відновив концертну діяльність, про що можна дізнатися з його Instagram-аккаунта. Треба відзначити, що його зовнішній вигляд ймовірно підкреслює й його внутрішній стан, пройшовши багато життєвих випробувань португалець став виглядати набагато ефектніше і привабливіше.

У соціальних мережах з'явилися багато нових фото, на яких Сальвадор Собрал демонструє себе з короткою стрижкою і відрощенною бородою.

"Сьогодні я інший, я перегорнув сторінку. Для мене довге волосся, яке я носив, пов'язано з минулим, а з новою стрижкою я відчуваю себе свіже, легше", — сказав Сальвадор в одному з недавніх інтерв'ю.

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До речі, нещодавно був представлений офіційний логотип Євробачення 2019, творці розповіли, чим надихнулися, при його створенні.

А також вже стало відомо, хто стане суддями і ведучим Нацвідбору на Євробаченні 2019.

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