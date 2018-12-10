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Новий кліп "Пошлой Молли" розчарував фанатів (відео)

Lite » Зірки 10.12.2018 - 21:17

Відео: YouTube/ПОШЛАЯ МОЛЛИ

Українська поп-панк-група "Пошлая Молли" випустила кліп на пісню "CTRL+Zzz".

Режисером відео стала Лю Чиркова, а разом з фронтменом групи Кирилом Блєдним у зйомках взяли участь Яків Резник і Тетяна Чуднівська (дівчина з попелястим волоссям і плюшевим ведмедиком у руках).

Новий кліп &quot;Пошлой Молли&quot; розчарував фанатів (відео)

Скріншот

Відзначимо, що в кліпі про френдзону Кирило змінив звичний образ - тепер у нього синє волосся і автомат у руці.

Новий кліп &quot;Пошлой Молли&quot; розчарував фанатів (відео)

Скріншот

Але ця історія любовного трикутника не дуже вразила численних шанувальників творчості "Пошлой Молли".

"У принципі, якщо дивитися без звуку і з закритими очима, то вийшло дуже навіть не погано", - написав один юзер.

Новий кліп &quot;Пошлой Молли&quot; розчарував фанатів (відео)

Скріншот

Є питання і до вокалу: через велику кількість автотюна текст Блєдного розібрати майже неможливо.

"Можна більше автотюна, будь ласка. Текст пісні дуже зрозумілий", - іронічно зауважив користувач Нік.

До речі, нещодавно ми писали, що Пацанки створили групу "Перегар" і випустили дебютний кліп.

Раніше композиція молодої української співачки RIYA виграла в Інтернет-версії Євробачення - конкурсі North Vision Contest, який проводився в YouTube.

Відео: РБК-Україна

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