"Новий рік тобі ніхто не зіпсує!": Леся Нікітюк відреагувала на побиття Дзідзьо

Фото: Леся Нікітюк і Дзідзьо (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча висловила слова підтримки колезі

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася в Instagram до своїх прихильників із закликом підтримати артиста Дзідзьо (Михайла Хому), на якого напали у п'ятницю, 28 грудня, і жорстоко побили у Києві. Інцидент стався вранці біля будівлі радіокомпанії "Тавр". Музикант отримав серйозні тілесні ушкодження.

Леся опублікувала спільне фото з музикантом і попросила фанів підписатися на сторінку Дзідзьо в соцмережі і "залайкати" його.

"Новий рік тобі ніхто не зіпсує! Тому що у тебе є Ми! Друзі, давайте підтримаємо своєю любов'ю нашого дорогого артиста Дзідзьо всі разом. Давайте підпишемось на сторінку нашого бородача і будемо його лайкати до тих пір, поки він не одужає", - написала Нікітюк.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча також поділилася з шанувальниками фото Дзідзьо з лікарні.

Фото: Михайло Хома (Дзідзьо) у лікарні (instagram.com/lesia_nikituk)

Як відомо, після отриманих ударів у Дзідзьо розірвана барабанна перетинка.

Нагадаємо, Михайло Хома (Дзідзьо) прокоментував напад на нього. Він повідомив, що на нього напала група з восьми осіб неслов'янської зовнішності на чолі з Михайлом Мишковим.

Сам же Мишков заперечує свою причетність до скандалу. За словами чоловіка, він сам є "жертвою", а гурт DZIDZIO - злочинне угруповання на чолі з концертним директором Анатолієм Безухом. Артистів він звинуватив у несплаті податків.

Дзідзьо відреагував на розвиток скандалу. Він назвав напад рейдерством, бо Мишков займався вимаганням грошей. Хома закликав всіх артистів і правоохоронців допомогти йому покарати нападників.