Новий рік в Бессарабії: Руслана готує унікальне шоу на чистій енергії сонця

Руслана (фото надані "Master Management")

У новорічну ніч перша переможниця Євробачення від України покаже, як чиста енергія сонця змінила музику

Відома українська співачка Руслана презентувала в Києві свій проект #ReNewYear, який присвячений переходу на чисту енергію. Як відомо, артистка сама живе в енергоактивному будинку і займається питаннями збереження екології планети.

У новорічну ніч Руслана, яка була призначена Послом Відновлюваної енергії у світі, зробить шоу на чистій енергії сонця, яку буде зібрано на полях сонячними станціями Бессарабії.

"Ця акція унікальна тим, що в новорічну ніч, коли люди по всьому світу на святкування Нового року витратять більше всього енергії, ми зберемо чисту енергію на сонячних полях Бессарабії і подаруємо її людям. Все наше шоу відбуватиметься завдяки чистій енергії! Відбудеться новорічне диво", - повідомила Руслана.

Акція відбудеться в місті Ізмаїл, в унікальному Бессарабському краї.

Бессарабія – точка на карті України, де максимум сонця (найбільша кількість сонячних днів у році - ред.). І в новорічну ніч вона стане унікальною енергетичною платформою для впровадження і розвитку Renewable.

30-31 грудня Руслана з командою покажуть, як створюється енергія – весь шлях створення сонячної енергії. Ці події будуть транслюватися LIVE на офіційних сторінках Руслани в Facebook і Instagram, а також YouTube.

У перші хвилини Нового 2019 року на сцені з'явиться Руслана і зробить ексклюзивну прем'єру нового звучання – покаже, як чиста енергія сонця змінила музику.

"Місце проведення акції перетвориться на фрагмент сонячної станції. Там будуть встановлені сонячні панелі і спеціальна інсталяція, які дозволять відключитися від постачання старої енергії та повністю перейти на справжню сонячну", - поділився подробицями автор ідеї Віктор Куртєв.

Нагадаємо, Руслана подарувала жителям міста Батурина справжнє свято до Дня Незалежності України. Зірка представила авторський проект "Батурин. Ренесанс Незалежності".

Раніше Руслана "зажгла" на фестивалі на підтримку сонячної енергії.