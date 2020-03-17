Нові правила на проекті “Голос країни-10”: вперше тренери матимуть змогу «вкрасти» учасника у нокаутах

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Стало відомо, що під час наступного етапу шоу - нокаутів - тренери знову будуть мати право на крадіжку!

В цю неділю на "Голосі країни-10" відбувся заключний епізод вокальних боїв. За результатами етапу у командах тренерів залишилось по 9 учасників: 8 з них перемогли у дуетах та 1, якого вони «вкрали» з інших команд. ​​​​​ Ювілейний сезон головного вокального шоу «Голос країни» вже відзначився найсильнішим за всю історію шоу кастингом. На сцені десятого сезону шоу учасники вражають глядачів не лише потужними голосами, а й незламним бажанням до перемоги. Цієї неділі глядачі спостерігали за другим і заключним епізодом вокальних боїв на “Голосі країни-10”, який став чи не найдраматичнішим випуском сезону. Неочікувані дуети та пісні, що лунали зі сцени у новому звучанні, розчулили навіть досвідчених зіркових тренерів.

На етапі вокальних боїв учасники традиційно виконують одну пісню у дуеті. Після виступу тренер обирає того, хто продовжить участь у проекті. Протягом десяти секунд інші тренери мають змогу «вкрасти» того, хто програв у дуеті та забрати його до своєї команди. Учасник опиняється на стільці очікування до того моменту, поки тренер знову не скористається правом на крадіжку.

Під час заключного епізоду вокальних боїв ювілейного сезону стало відомо, що вже наступного тижня на телеглядачів чекатиме несподіванка - вперше за всю історію вокального шоу право на крадіжку тренери матимуть ще й на етапі нокаутів. Чим обернеться для учасників зміна правил на проекті та хто потрапить на стільцях очікування, дивіться у наступних випусках “Голосу країни”.

Нагадаємо, за результатами вокальних боїв ювілейного сезону тренери скористалися правом на крадіжку 9 разів: двічі Тіна Кароль та MONATIK, один раз Дан Балан та чотири рази на кнопку натискали ПТП та NK.

Серед найяскравіших та найдраматичніших виступів вокальних боїв, що стали переможними для двох учасників, запам’ятався глядачам дует зірки серіалу “Школа” Марії Кондратенко та хлопця, що відкрив у собі співочий талант, виконуючи пісню у караоке - Єрлана Баібазарова. На сцені головного вокального шоу країни вони виконали ліричний хіт MONATIKа - “Сильно” та вразили виконанням не лише глядачів, а й самого автора. За результатами вокального двобою переміг і залишився у команді ПТП та NK Єрлан, а Марію вкрав до своєї команди MONATIK.

Марія Кондратенко і Ерлан Баибазаров

Скористався правом на крадіжку і Дан Балан після емоційного виступу на сцені учасників із команди Тіни Кароль - зірки серіалу “Папік” Дарини Петрожицької та телеведучого і актора Даніеля Салема. Тоді під час виступу емоції вирували не лише між учасниками на сцені, а й між зірковими тренерами. За результатами вокального бою, у команді Тіни Кароль залишився Даніель Салем, а Дарину Петрожицьку опинилася у команді Дана Балана.

Дар'я Петрожицька і Даніель Салем

Тренер Тіна Кароль теж скористалася правом на крадіжку та минулого ефіру забрала до своєї команди учасника із команди MONATIK - бек-вокаліста Constantine, який вирішив розпочати сольну кар’єру, Марка Квітку.



Марко Квітка і Олександр Календа

Учасники із команди MONATIK Марко Квітка та Олександр Календа виконали на сцені пісню “Знаешь” екс-учасника “Голосу країни” та співака ROZHDENa. Біла королева скористалася правом на крадіжку вдруге і врятувала Марка Квітку, хлопець зайняв місце Андрія Подкалюка на стільці очікування та продовжив участь у шоу вже у команді іншого наставника.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1” .