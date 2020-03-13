У новому відео «Ми вітер» Руслана танцює серед хмар на висоті 120 метрів (ВІДЕО + ФОТО)

Співачка Руслана вражає новим відео «МИ ВІТЕР/WE ARE WIND». Кліп знятий на справжньому вітряку, який генерує енергію вітру. Саме цю ідею чистої енергії просуває співачка у своїй творчості та житті.

Три доби, від сходу до заходу сонця, Руслана та знімальна група провели на відкритому майданчику найвищої точки вітряка. У відео артистка пластично рухалась на сході сонця, серед хмар. Справжні вау-емоції змушують закохатися у відео з першого перегляду. Хочеться роздивитись кожен кадр кліпу «Ми вітер»!

«Це враження, які неможливо передати. Стоїш на цьому вітряку, закриваєш очі та уявляєш, що ти стоїш на сцені, а довкола тебе величезний стадіон. Відкриваєш очі – сходить сонце і думаєш: «От як передати ці враження людям?». Коли стоїш в горах, ти не відчуваєш цієї висоти. Це можна порівняти тільки або із вільним падінням, коли ти стрибаєш з тросом – банджі-джампінг, або стрибком з парашутом. Та й то, коли ти летиш - це лише мить, а ми провели три дні на вітряку, висотою 120 метрів. На цій висоті дихання зовсім інакше. Там зовсім інше повітря. Ми так споріднилися з цією висотою, мені було настільки природньо у небі. Це такий меджік», – прокоментувала Руслана.

Відео створене на зрізі поп-музики та соціальної футуристики та доповнено віртуальною реальністю. Енергію вітру можливо відчути, але неможливо показати. Тому команда вирішила зобразити вітер у вигляді фантастичних кіл – digital wind.

Нове відео артистки присвячене переходу людства на чисті джерела енергії, зокрема енергію вітру. У кліпі Руслана постає у кількох стильних образах: мілітарі-костюмі, а також ніжній білій невагомій сукні, яка підкреслює нестримну енергію вітру, жіночність та чудову фізичну форму співачки.

Руслана - «Ми вітер»

Пісня «Ми вітер» увійшла у новий EP-альбом артистки з однойменною назвою, який вийшов на всіх музичних платформах у березні.

«Після завершення зйомок мені ще тривалий час було нудно на землі: знову хотілося у небо, хотілося цього драйву. Особливість моменту зйомок кліпу «Ми вітер» залишиться зі мною назавжди. Це як для деяких людей весілля чи якісь інші знакові дати, які вони запам’ятовують на все життя і знають, що з ними такого більше не буде. Отак і я. Я вважаю, що цей адреналін, це перше враження, ця висота – це моє. Не те, щоб я була настільки екстремальна по життю, але я завжди за те, щоб відчути щось більше. Я відношусь до тих людей, які хочуть пізнавати життя більше, ніж їм дозволено. Саме це я знайшла там у небі. Це було круто. Вітряк – моя найкраща сцена за все життя», – доповнила Руслана.

Руслана знову і знову вражає масштабом своїх ідей! Співачку не зупиняє жоден екстрим! Кілька тижнів команді артистки довелося чекати всіх дозволів на зйомку кліпу на такій екстремальній локації. Для того, щоб зняти відео «Ми вітер» на тлі сходу сонця, артистка та її команда протягом трьох днів прокидалися о 2-й ночі. На відкритий майданчик вітрогенератора веде всього одна дорога – маленький ліфт, у який поміщається лише 2 людини, враховуючи інструктора. Спеціальне страхувальне обладнання сильно обмежувало рухи співачки, тому кілька кадрів вона відзняла без спорядження, хоч це було дуже небезпечно. Співачка привідкрила завісу таємниці про те: які випробування пройшла знімальна група та, разом з новим відео, представила making-of кліпу «Ми вітер».

Пісня і кліп «Ми вітер» будуть презентовані у двох версіях: українська та англійська (з’явиться у мережі пізніше).

Цікавий факт: вперше у світі, артист не злякався піднятися на вітряк, і зняти на висоті 120 метрів кліп. І це була наша українська співачка Руслана!