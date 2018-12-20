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"Новорічна" Джамала зізналася, що більше любить дарувати подарунки

Lite » Зірки 20.12.2018 - 10:58
"Новорічна" Джамала зізналася, що більше любить дарувати подарунки
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка обіцяє своїм прихильникам підготувати для них сюрприз

Джамала продовжує дарувати своїм шанувальникам новорічний настрій і антураж. Раніше співачка вже ділилася результатами яскравої новорічній фотосесії. Тоді фанати Джамали навіть назвали її "карколомною". Виконавиця вибрала образ в червоно-синіх тонах, головною родзинкою якого виступила вільна спідниця довжини міді.

Нова фотокартка Джамали також пов'язана з Новим роком. На цей раз співачка позує, сидячи в кріслі з червоним пледом. Домашній інтер'єр святково прибраний, поруч ялинка, все виконано в червоно-зелених тонах.

При цьому Джамала зазначила у своєму пості, що більше ніж отримувати, вона обожнює дарувати подарунки!

Цікаво, що до цього Джамала розповіла, що саме виводить її з рівноваги.

Джамала

Джамала напередодні зустрічі Нового року (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка заінтригувала своїх підписників, пообіцявши деяким щасливчикам також піднести сюрпризи. Правда, Джамала поки що не придумала, що саме це буде. І навіть запропонувала своїм фанам самостійно визначитися з подарунком.

"Дуже хочеться дарувати подарунки вам! Не можу придумати. Допоможіть придумати веселий новорічний конкурс!" — закликала Джамала.

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої побажання та коментарі.

"Світшот від Jamala", — просить sofiadeni26.

"Конкурс на найкращий новорічний вірш, наприклад, короткий, або вікторина", — пропонує katia_zharonina.

"Конкурс: знайті/зробити фото, яке нагадує будь-яку з пісень Джа", — зазначає andrihotsa.

"Зняти кліп на одну з твоїх пісень", — розмірковує nika_1944.

"Конкурс на ваше зображення", — пропонує vovamaryanovich.

"Ооооо! Фото, яке асоціюється з кожною піснею з альбому) свого роду фотоальбом до альбому, складно викласти) в думках звучить краще, ніж тут", — пише brandpraest.

Яскрава Джамала

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком Еміром-Рахманом, який народився у березні 2018 року.

Джамала: біографія відео: РБК-Україна)

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