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Нове обличчя Мадонни: співачка зробила пластику і стала брюнеткою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.01.2019 - 11:19
Нове обличчя Мадонни: співачка зробила пластику і стала брюнеткою
Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

"Нове обличчя" Мадонни сподобалося не всім її шанувальникам

Свіжий, квітучий вигляд американської поп-співачки Мадонни на нових фото в її аккаунті в Instagram з'явився не раптово, вирішили західні журналісти та звернулися за консультацією до пластичних хірургів, пише RadarOnline.com.

Нове обличчя Мадонни: співачка зробила пластику і стала брюнеткою

Фото: Мадонна здивувала раптовою зміною іміджу (instagram.com/madonna)

Варто відзначити, що фотографії співачки дійсно шокували шанувальників, адже на них кумир постала перед користувачами в образі брюнетки. І на цей раз на голові була не перука, а дійсно природнє волосся знаменитості, яке кардинально змінило колір .

Нове обличчя Мадонни: співачка зробила пластику і стала брюнеткою

Фото: Однак, не тільки на зміну кольору волосся звернули увагу шанувальники, але і на овал обличчя, який теж змінився (instagram.com/madonna)

І поки деякі користувачі обговорювали чи личить новий колір до лиця зірці, найуважніші помітили, що обличчя Мадонни теж помітно змінилося, і справа зовсім не в фотошопі.

Нове обличчя Мадонни: співачка зробила пластику і стала брюнеткою

Фото: В коментарях шанувальники відзначили, що зірка помолодшала на 20 років (instagram.com/madonna)

Докладне розслідування провели американські журналісти, вони звернулися до провідних пластичних хірургів (не тих, що можливо робили операції, адже професійна етика та лікарська таємниця не дозволили б їм розкрити такий секрет) і з'ясували, що певеца вдалася до "недавньої підтяжки обличчя, підтяжки верхніх і нижніх повік, підтяжки брів, видалення щокового жиру" і деяким іншим маніпуляціям косметологічного характеру

Нове обличчя Мадонни: співачка зробила пластику і стала брюнеткою

Фото: А так Мадонна виглядала зовсім недавно, всього 3 місяці тому (instagram.com/madonna)

І справді профіль селебріті став тонкішим, овал обличчя чіткішими, а шкіра виглядає свіжіше, як після лазерних процедур і хімічного пілінгу.

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