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"Шкарпетки з черевиками": Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.12.2019 - 15:32
"Шкарпетки з черевиками": Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням
Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка ризикнула продемонструвати публіці новий тренд

Знамениту українську телеведучу Машу Єфросиніну по праву називають модною іконою. Вона з'являється на публіці в дуже стильних образах і сама є власницею модного бренду.

Але на цей раз 40-річна зірка вирішила епатувати публіку появою на світському заході в золотистих туфлях, вбутих на щільні сріблясті шкарпетки. Цей тренд і правда стали використовувати в своїх луках модники з усього світу, але наважуються найбільш сміливі. Так як не вгадаєш, наскільки доречно цей тренд впишеться в образ.

"Припускаю, вам не дадуть спокою виключно мої шкарпетки з черевиками", - передбачила реакцію шанувальників Маша.

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Цікаво, що сам костюм Єфросиніної був як завжди стильним - вона з'явилася на вечірці в кюлотах небесного кольору і жакеті в тон. З аксесуарів вона вибрала темні масивні сережки і золоту підвіску.

Компанію знаменитості склали відомі українські дизайнерки - Катя Сільченко та Оксана Берг.

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Катя Сільченко і Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Оксана Берг і Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Юзери в мережі і правда не залишилися байдужими до образу Маші Єфросиніної, та ще й саркастично обговорили її зіркових подруг.

Одна з користувачок мережі не втрималася і написала: "Чому зараз в тренді все якесь безрозмірне? Якісь незрозумілі образи, ніж роздовбанніше виглядає річ, тим крутіше. Є ж красиві речі, які сидять не мішком, які підкреслять груди, талію, сідниці, стрункість ніг. Навіщо городити щось дурне на собі і подавати це як вишуканий стиль ікони моди?".

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

&quot;Шкарпетки з черевиками&quot;: Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна блиснула стильним вбранням в костюмі з люрексу.

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Новини України Маша Єфросиніна
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