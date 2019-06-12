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Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 17:29
Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зробила миле визнання про коханого

У перший день літа, 1 червня співачка Аліна Гросу вийшла заміж - вона розписалася зі своїм коханим Олександром в одному із РАГСів Москви, де живе артистка. За її словами, пишне весільне торжество у неї теж буде, але пізніше воно відбудеться у Венеції в кінці червня. А поки що щаслива дівчина насолоджується сімейним життям і звикає до ролі дружини.

На своїй сторінці в Instagram Аліна поділилася зворушливим фото з чоловіком, на якому той тримає її на руках. Одягнена в довге плаття з квітковим принтом співачка ніжно обіймає коханого за шию і ховає посмішку в нього на плечі.

"Щоб любив і на руках носив, як кажуть))) Я дуже боюся висоти. І єдина людина, якій можу довірити своє тіло на підняття і всякі там кружляння/носіння - це мій Сашко або грудочка (вдома я його тільки так називаю ))) Пи.си. А ви боїтеся коли вас піднімають ?))))" - відверто Гросу.

Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери залишили багато зворушених відгуків, багато пишуть, що Аліна і Олександр - прекрасна пара і бажають їм щастя.

  • "Ви дуже гарна пара, бажаю вам багато любові і щастя"
  • "Які милі!!!!))"
  • "Які гарні"
  • "Такі милі)))"
  • "Бозеее, заечкиии"
  • "Ви такі гарні"
  • "найкрасивіша пара"
  • "На руках щоб носив, це приємно!! Добре сказано вірно!"

Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловікомНосить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловікомНосить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловікомНосить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Аліна також опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена у весільній сукні з букетом нареченої.

Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловікомНосить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше показала обличчя чоловіка Олександра і розповіла про їхні стосунки.

Раніше хрещена Аліни Гросу Ірина Білик проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.

"А ось і він": Аліна Гросу вперше показала обличчя чоловіка Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото з весілля
Новини України свадьбаАліна Гросу
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