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"Ніс червоний, мені страшенно холодно": Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 років

Lite » Зірки 22.12.2018 - 19:29
"Ніс червоний, мені страшенно холодно": Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 років
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Фотографії зроблені в 1994-1995 році

Колишня учасниця ВІА "Гри" Надія Мейхер порадувала шанувальників раритетними фотографіями зі свого дитинства. Співачка опублікувала знімки, на яких їй всього 12 років, вони датовані 1994-1995 роком. Фотографії Надія виклала у соцмережі Instagram.

"1994-1995 рр. Мені близько 12 років...Ніс червоний, мені страшенно холодно. Але я стійко витримала першу, шкільну популярність. Пам'ятаю, з цього шкільного подіуму я близько години не сходила.Станцювавши на новорічному святі ЗОШ 1 мого рідного міста Волочиськ Танго (акомпанував вчитель музики, граючи на баяні))), хлопці та дівчата з різних класів вирішили, що зі мною треба обов'язково сфотографуватися. На згадку залишились тільки ці два фото...Мабуть, це був один із доленосних знаків, які обіцяли в майбутньому шалену популярність", - підписала Надія раритетні знімки з минулого.

&quot;Ніс червоний, мені страшенно холодно&quot;: Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 років

Фото: Надія Мейхер в червоному платті підкорила школу (instagram.com/nadyameihe)

&quot;Ніс червоний, мені страшенно холодно&quot;: Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 роківФото: Шкільні роки Надії Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники співачки відреагували на спогади зірки в коментарях.

"Неймовірно красива", - написала bellaalexa.

"Яка ви красуня", - відреагував aslar3015.

"Надія, у ВІА "Грі" ви були кращою", - вважає natali_agarkova19.

"Який класний час - юність", - прокоментувала masha_alekseeva.

&quot;Ніс червоний, мені страшенно холодно&quot;: Надія Мейхер показала, як виглядала в 12 років

Скріншот коментарів ((instagram.com/nadyameiher)

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Новини України Надія Мейхер
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