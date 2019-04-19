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Ноги від вух: Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 11:56
Ноги від вух: Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель показала фото з відпочинку

Знаменита супермодель Ірина Шейк днями представила відразу дві розкішні колаборації: вона стала обличчям оновленої версії аромату Scandal від Jean Paul Gaultier, а також весняно-літньої колекції сумок Versace. Саме час взяти паузу і вирушити на заслужений відпочинок. Кілька годин тому 33-річна красуня запостила на своїй сторінці в Instagram знімок на тлі моря.

Ірина Шейк на відпочинку

Ірина Шейк розслабляється біля моря (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменитість насолоджується розкішними видами і теплим сонцем, сидячи в кріслі. На ній надіті її улюблені велосипедки, біла проста футболка, картата сорочка і об'ємні чорні кросівки на масивній підошві. Здавалося б, звичайний знімок, зроблений у кращих традиціях відпускних фото.

Але в Ірини Шейк кожен звичайний кадр перетворюється в провокаційний і сексуальний, варто їй тільки додати якусь незначну деталь. Наприклад, продемонструвати довгі голі ноги. В цей раз Шейк закинула їх на парапет, викликавши бурю задоволення серед підписників.

Ірина Шейк

Ірина Шейк розслабляється біля моря (фото: instagram.com/irinashayk)

"Ці ноги", "найкрасивіші ноги, які я бачив, і Бредлі повинен знати", "Ви найкрасивіша жінка в світі!", "Ноги від вух", "Ірина, безсумнівна красуня, в будь-якому образі і в кожному настрої, будь то відпочинок або робота", "Досконалість", "Приголомшлива краса", "Які ж красиві ноги", "Єдина і неповторна Ірина", "Королева світу", "Нереальна красуня"...

До речі, Ірина, яка регулярно згадує в своїх постах і сторіз давнього друга Рікардо Тіші, і в цей раз не оминула його увагою

Знімок вона підписала: "Охолодити вкрадені речі", зазначивши італійського дизайнера і дім Burberry, креативним директором якого він є. Вона регулярно отримує подарунки від бренду, які демонструє у своєму Instagram. По всій видимості, кросівки на фото – також презент знаменитого модельєра. Сам Рікардо також не забув запостити розкішні ноги Шейк у своєму акаунті.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк анонсувала нову співпрацю з Versace - супермодель давно є музою бренду. Шейк знялася у яскравій рекламній кампанії нових сумочок.

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