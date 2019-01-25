"Ноги, як у Кендалл": зваблива Каменських "нарвалася" на шквал компліментів

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка прийшла в студію бостонкого телеканалу і розповіла про свою творчість і плани на майбутнє

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка разом зі своїм продюсером Потапом вирушила "штуромвати" американські теле - і радіо ефіри, з задоволенням ділити знімками робочої поїздки на сторінці в Instagram. На цей раз вона поспілкувалася з ведучою одного з місцевих шоу і показала, що одягла спеціально для зйомки.

Усміхнена Настя сидить на гостьовому дивані і тримає за руку журналістку бостонського каналу WBZ-TV телекомпанії CBS. Для ефіру вона вибрала лаконічне вбрання в темній гамі, що підкреслює її пишні груди і стрункі ніжки, доповнивши образ босоніжками з тонкими ремінцями і оригінальним поясом з ланцюгом.

"Попереду неймовірний і дуже насичений день. Зараз перебуваю в студії CBS, спілкуюся з чарівною Ядарес Нова-Салседа. Настрій просто приголомшливий", - запевнила артистка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На сторінці ведучої у соцмережі також з'явилося кілька кадрів з Настею і запис фрагменту ефіру. Вона анонсувала вихід програми з відомою українською співачкою в якості гості на ранковий ефір суботи.

Настя Каменських (фото:instagram.com/yadires)

Шанувальники NK (сценічний псевдонім виконавиці) похвалили її зовнішній вигляд, а також відзначили працездатність і цілеспрямованість, з якою дівчина підкорює світовий музичний ринок.

"Дуже красива, люблю тебе", "Ви чудові", "Яка красоточка!", "Ноги, як у Кендалл, а попа, як у NK", "Дуже, дуже класна! Домоглася таких успіхів! Молодець!", "Гарненька", "Красуня", "А ще очаровашка", - не скупилися на теплі слова і похвалу фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Також Каменських поділилася ще одним фото з журналістом видання El Mundo Boston, якому вона дала інтерв'ю і подякувалаза приємну бесіду.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських показала романтичний образ в ніжній легкій сукні кольору фуксії, в якій прийшла на зйомки до студії Telemundo.

До речі, Настя Каменських спантеличила шанувальників спільним знімком з Потапом, на якого пильно дивиться впритул. Багато хто помітив, що у дівчини закоханий погляд, попрохавши артистів розсекретити їх відносини.

Відео: РБК-Україна