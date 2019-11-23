Ноги-боги: Леся Нікітюк в одному светрі похвалилася "нескінченними" ніжками

Ведуча полонила шанувальників спокусливою фігурою
Леся Нікітюк відмінно провела час у столиці Чехії Празі, куди вирушила разом зі своєю мамою. Ведуча погуляла по мальовничому місту і насолодилася місцевою кухнею, а також відвідала презентацію одного з автомобільних брендів, на якій також були присутні Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов. Однак зараз теледіва вже повернулася до Києва і активно приступила до роботи.
На своїй сторінці в Instagram Леді Ле поділилася ефектним знімком, ймовірно зробленим у рамках фотосесії. На фото ведуча сидить у кріслі в одному лише сірому светрі, спокусливо закинувши ногу на ногу і серйозно дивлячись в об'єктив.
"Люблю мою роботу", - прокоментувала кадр Нікітюк англійською мовою.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери почали обсипати Лесю компліментами, особливо захоплюючись її довгими й стрункими ніжками.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк в Празі не на жарт спантеличила підписників.