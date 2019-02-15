Біля ніг коханого: Дженніфер Лопес показала зворушливі сімейні фото

Лопес зазначила - як чудово бути зі своєю родиною

49-летняя Дженнифер Лопес, которую ранее раскритиковали за "старомодный" наряд на Грэмми 2019, также не смогла отказать себе в удовольствии поделиться с многомиллионной аудиторией поклонников романтическими снимками в честь дня всех влюбленных. Так, на своей instagram-страничке Джей Ло опубликована несколько фото со своими самыми родными людьми.

На двух снимках Лопес позирует вместе со своим возлюбленным — 43-летним американским бейсболистом Алексом Родригесом (с именитым спортсменом певица начала встречаться в марте 2017 года).

На одном из фото Джей Ло и Родригес лежат в кровате, наслаждаясь утренним кофе. Забавно, что певица при этом в ярком макияже… Как говорят, статус всемирно известной звезды обязывает всегда выглядеть идеально.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в кровати (фото: instagram.com/jlo)

Другое фото было сделано во время отдыха. Пара в белоснежных нарядах позирует на яхте. Дженнифер сидит у ног любимого, нежно прислонившись к нему.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

И самое важное фото — с детьми Лопес и Родригеса. Отметим, что пара воспитывает четверых детей. Так, от предыдущего брака у Родригеса есть двое детей: девочки Наташа (род. 2004) и Элла (2008).

У Джей Ло также есть дети от певца Марка Энтони. В феврале 2008 года Лопес родила двойняшек — Макса и Эмму.

Дети Лопес и Родригеса (фото: instagram.com/jlo)

Дети Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, ранее 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом.

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