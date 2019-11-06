"Нічні причісування": зухвала MARUV здивувала оригнальным фото з чоловіком

MARUV здобула славу сміливої, зухвалою і епатажної зірки, яка не боїться експериментів на сцені і кожен раз вражає своєю граничною відвертістю образів. Наприклад, Під час десятого ефіру Танців з зірками 2019, присвяченого Хелловіну, вона з'явилася в екстравагантному і одночасно дуже пікантному образі "Медузи Горгони". У повсякденному життя Ганна виглядає куди більш просто і демократично, ніж на сцені. Вона обожнює викроїти час на спілкування з природою та відпочинок в компанії коханого чоловіка Олександра, який також є і її менеджером. Так, у сторіз Instagram артистка опублікувала дуже оригінальне фото з коханим.

Ганна зі стильним каре і платиновим волоссям позує разом з Олександром, який приміряв чорний парик у вигляді каре з чубчиком.

"Нічні причісування", - коротко підписала фото MARUV. До речі, якось Ганна розповідала, що через брак часу їй доводиться ночами навіть фарбувати локони.

MARUV зі своїм чоловіком (instagram.com/maruvofficial)

"Автором" зачісок став стиліст Михайло Федоренко. До речі, саме він перетворив співачку в платинову блондинку зі стильною короткою стрижкою .

Ганна та Олександр разом більше 7-ми років. Артистка зізнається, що в коханому їй подобається надійність і готовність завжди підтримати, підставити плече. Пара разом відвідує психолога і це допомагає їм уникнути конфліктів, краще розуміти один одного і підтримувати гармонію у відносинах.

MARUV з чоловіком Олександром (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Нагадаємо, що Анна Корсун полонила шанувальників фотопрогулянкою з чоловіком по осінньому Відню.