Нічне побачення: Барбара Палвін підкорила мережу спокусливими домашніми фото

Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель показала, як збирається на побачення

Барбара Палвін щосили рекламує нову колекцію нижньої білизни від Victoria's Secret. Причому робить це дуже оригінальним чином: не виходячи з дому, створює яскраві і спокусливі композиції. Раніше вона сфотографувалася біля басейну, примірявши комплект леопардового забарвлення. А тепер одягла бюстгальтер і трусики з мереживними вставками чорного кольору. Барабара стоїть у себе в ванній кімнаті. Крім вже згаданих речей популярного бренду, на ній надіті джинси, які вона розстебнула і спустила нижче талії. Таким чином, її розкішне тіло постало перед фоловерами у всій красі.

Барбара робить макіяж (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель зайнята тим, що робить макіяж: навколо розкладені косметичні засоби, а в руках вона тримає туш для вій. Волосся дівчина для зручності зібрала у високий хвіст. Мейк-ап вийшов незвичайним, Барбара явно постаралася. Тон лиця максимально рівний, очі чітко виділені, брови – промальовані, а вилиці –підкреслені. У такому вигляді дівчина зібралася не куди-небудь, а на побачення зі своїм коханим – актором Діланом Спроусом.

«Готова до нічного побачення в моєму Very Sexy push-up. Дівчата готові веселитися», – зробила вона кокетливий підпис. «О боже», «Ти неймовірна», «Це неможливо – бути такою красивою», «Ідеальна», – відповіли їй шанувальники.

Барбара обожнює блищати в вечірніх вбраннях (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, угорська супермодель вже давно зустрічається з актором Діланом Спроусом. Нещодавно хлопець зазначив 28-річчя, і Палвін поспішила його привітати за допомогою свого блогу. Варто відзначити, що пости особистого характеру на її сторінці з'являються досить часто. Хоча раніше в інтерв'ю 26-річна дівчина зізналася, що хоче проводити в соцмережах менше часу, зосередившись на особистому житті.