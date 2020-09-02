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Нічне побачення: Барбара Палвін підкорила мережу спокусливими домашніми фото

Середа 02 вересня 2020 22:32
Нічне побачення: Барбара Палвін підкорила мережу спокусливими домашніми фото
Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Модель показала, як збирається на побачення

Барбара Палвін щосили рекламує нову колекцію нижньої білизни від Victoria's Secret. Причому робить це дуже оригінальним чином: не виходячи з дому, створює яскраві і спокусливі композиції. Раніше вона сфотографувалася біля басейну, примірявши комплект леопардового забарвлення. А тепер одягла бюстгальтер і трусики з мереживними вставками чорного кольору. Барабара стоїть у себе в ванній кімнаті. Крім вже згаданих речей популярного бренду, на ній надіті джинси, які вона розстебнула і спустила нижче талії. Таким чином, її розкішне тіло постало перед фоловерами у всій красі.

Нічне побачення: Барбара Палвін підкорила мережу спокусливими домашніми фотоНічне побачення: Барбара Палвін підкорила мережу спокусливими домашніми фото

Барбара робить макіяж (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель зайнята тим, що робить макіяж: навколо розкладені косметичні засоби, а в руках вона тримає туш для вій. Волосся дівчина для зручності зібрала у високий хвіст. Мейк-ап вийшов незвичайним, Барбара явно постаралася. Тон лиця максимально рівний, очі чітко виділені, брови – промальовані, а вилиці –підкреслені. У такому вигляді дівчина зібралася не куди-небудь, а на побачення зі своїм коханим – актором Діланом Спроусом.

«Готова до нічного побачення в моєму Very Sexy push-up. Дівчата готові веселитися», – зробила вона кокетливий підпис. «О боже», «Ти неймовірна», «Це неможливо – бути такою красивою», «Ідеальна», – відповіли їй шанувальники.

Нічне побачення: Барбара Палвін підкорила мережу спокусливими домашніми фото

Барбара обожнює блищати в вечірніх вбраннях (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, угорська супермодель вже давно зустрічається з актором Діланом Спроусом. Нещодавно хлопець зазначив 28-річчя, і Палвін поспішила його привітати за допомогою свого блогу. Варто відзначити, що пости особистого характеру на її сторінці з'являються досить часто. Хоча раніше в інтерв'ю 26-річна дівчина зізналася, що хоче проводити в соцмережах менше часу, зосередившись на особистому житті.

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