Вона ідеальна: "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін показала розкішне тіло в крихітному бікіні

Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель демонструє новинки бренду

Барбара Палвін славиться своєю нестандартною в модельному бізнесі фігурою – дівчина має досить пишні форми. Тим не менш, вона зуміла стати однією з найуспішніших і популярних «ангелів» Victoria's Secret. Зараз, коли марка переживає не найкращі часи і скасувала щорічні покази, посланниці відомого бренду демонструють новинки в мережі. Кілька годин тому Палвін приміряла кмплект леопардового забарвлення – бюстгальтер і трусики з високою посадкою – з нової лінії, ніж просто запаморочила голову своїм шанувальникам.

Барбара у новинках бренду (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дівчина позує біля басейну, підставивши своє розкішне тіло променям сонця. В доповнення до образу вона підібрала коротку білу сорочку. Волосся Барбара залишила без укладки, а макіяж зробила мінімальний, в натуральних тонах. Чим вкотре довела, що вона може виглядати, немов тільки що з подіуму, навіть без старання візажистів. «День біля басейну в моєму наборі Very Sexy Shine Strap! Найбільш зручний бюстгальтер push up», – написала вона, відразу відповідаючи на запитання послідовувачів.

Барбара обожнює соцмережі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Втім, вони, як завжди, більше уваги приділили апетитній фігурі своєї улюблениці. Пишні форми і тонка талія Барбари діють на шанувальників магічним чином. Вони залишили під фото близько 7000 коментарів і 2 мільйони лайків. До речі, всього на сторінці красуні понад 14 мільйонів фоловерів, що робить Палвін лідером серед інших моделей Victoria's Secret. «Ох, Барбара», «Ділан – такий щасливчик», «Дуже красива», «Як ти можеш бути так красиво і з ідеальним тілом, це несправедливо», «Я твій великий фанат», «Королева», – не вгамовуються вони.