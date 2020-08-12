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Нікому нічого не винна: Джамала зважилася на серйозну розмову з прихильниками

Середа 12 серпня 2020 13:38
Нікому нічого не винна: Джамала зважилася на серйозну розмову з прихильниками
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розповіла, що її засмучує в поведінці шанувальників

Джамала недавно прилетіла з сонячної Туреччини, куди відправитися в компанії чоловіка Бекіра Сулейманова і двох синів: старшого - Емір-Рахмана і молодшого - Селім-Гірая. Вона продовжує ділитися яскравими пляжними кадрами і радувати око шанувальників курортними луками. На новому знімку артистка відображена в оливковому купальнику на фоні морського пейзажу - вона робить селфі. А ось поговорити Джамала вирішила на актуальну для неї і складну тему.

Вона торкнулася питання особистих кордонів і, зокрема, рамок спілкування артистів і шанувальників, медійних осіб і тих, хто хоче доторкнутися до життя зірки: поспілкуватися, взяти авограф і сфотографуватися. Іноді нав'язлива і навіть неввічлива поведінка стає для знаменитостей справжньою проблемою.

"Круто, коли люди підходять і кажуть: спасибі за пісню, слухаю вас і т.д. Просто діляться враженнями і все. Спасибі вам. Але буває так, що зрозуміло, що комусь це селф для приколу, для колекції, вони і пісень твоїх толком не знають. Просто підходять як до медійного особі. І так зляться на тебе, коли говориш "ні". Це ще більше засмучує. Часто в таких випадках думаю, що краще вже сфоткаюсь, ніж зіпсую собі настрій на цілий день. Так, так! Здавалося б, це їх проблема, але засмучуюсь я. Вони або скривляться, або скажуть щось образливе. Часто зустрічаюся з цим", - розговорилася артистка.

Нікому нічого не винна: Джамала зважилася на серйозну розмову з прихильниками

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала закликала культивувати в собі повагу до чужих особистісним кордонам і розуміння ситуації, а також ввічливість по відношенню один до одного.

"Але всі ми в цьому житті не можемо бути залежними від людей, від їх настрою, очікувань. Якщо я сиджу з дитиною в парку, з подругами в салоні або кафе, це ж мій особистий час. Ти нікому нічого не винен ... Цікава річ, адже люди забирають не тільки твій час, але і твій настрій", - поділилася спостереженнями артистка.

Нікому нічого не винна: Джамала зважилася на серйозну розмову з прихильниками

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Для Джамали оптимальний час фотографуватися і брати автографи - після концерту. "Я, наприклад, так і роблю. Так, і я соромлюся, мучуся, уявляю себе на місці артистів. Але на концерті, на знімальному майданчику (наприклад, коли фоткалась з акторами фільму Eurovision: The Story of Fire Saga) ми на одній хвилі, всі налаштовані однаково. Там це виглядає якось природно", - поділилася особистим досвідом Джамала.

Нагадаємо, що раніше Джамала показала купання з молодшим сином в морі.

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