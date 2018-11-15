"Ніколи не була такою щасливою": помолоділа Пугачова захопила соцмережу

Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (колаж РБК-Україна)

Максим Галкін показав зворушливі сімейні кадри

Російський пародист і ведучий Максим Галкін розчулив шанувальників новим сімейним відео з Аллою Пугачовою. Ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

В короткому відеоряді під хіт Віри Брежнєвої "Добрий ранок" 42-річний Галкін зібрав кадри з особистого відеоархіву сім'ї. На них вони з 69-річною Пугачової танцюють, їдять морозиво, проводять час зі своїми дітьми Гаррі і Лізою і виглядають щасливими.

Відео: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

Шоумен не став коментувати відео і в підпису до нього поставив лише сердечко, висловивши таким чином свою любов. Максим зараз перебуває на гастролях і, мабуть, сумує за родиною під час вимушеної розлуки.

Шанувальники прийшли в захват від відео. В коментарях вони відзначили, що Пугачова виглядає молодшою і дуже щасливою і побажали любові і щастя сім'ї.

"Ви прекрасна пара, такі щасливі", "Алла ніколи не була такою щасливою, як з Максимом!", "Здорово, так виглядає щастя", "Дивлячись на вас, я розумію, що любов є", - пишуть підписники.

Скріншот поста (instagram.com/maxgalkinru)

Нагадаємо, Максим Галкін своєрідно відреагував на чутки, що з'явилися в мережі і пресі про його розлучення з дружиною, знаменитою співачкою Аллою Пугачовою. Пародист тонко натякнув на те, що ця інформація надумана і недостовірна. Зазначимо, що росСМИ приписали Максиму Галкіну роман з російською ведучою Юлією Барановської.

Раніше Алла Пугачова налякала шанувальників раптовою відміною виступу. Примадонна повідомила, що не зможе виступити на концерті, який присвячений 50-річчю співака Леоніда Агутіна, з причини хвороби.

Ми також писали про те, що Галкін опублікував фото з нестаріючою Пугачовою.

Відео: РБК-Україна