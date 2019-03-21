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Ніколи б не проміняла свою країну: дружина Миколи Тищенка скучила за домом

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2019 - 12:38
Ніколи б не проміняла свою країну: дружина Миколи Тищенка скучила за домом
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Барановська скучила за домівкою і навіть по людях

Алла Барановська та Микола Тищенко нарешті повернулися в Україну після трьох місяців відпочинку в Таїланді, куди вони вирушили зі своїм дворічним синочком Давидом. З екзотичної країни блогер ділилася масою соковитих фотографій: на тлі зелені і надихаючих пейзажів. І, звичайно ж, в купальниках. Багато шанувальників навіть з гумором уточнювали у своєї улюблениці, скільки ж стильних купальників вона взяла з собою в поїздку, не валізу?!

Нещодавно Барановська показала ніжне фото, на якому любується чудовим заходом сонця, тримаючи на руках сина. Дівчина повідомила, що вже на наступний день вони відлітають назад додому.

І ось, вдома в Україні Барановська Алла підкреслила у своєму новому пості, що як би не був прекрасний відпочинок, але вона дійсно скучила за домівкою і людям. Адже в Таїланді вони з Миколою жили в відокремленої віллі, навколо людей було вкрай мало.

"Як я сумувала за людьми!!!! Як я сумувала за домівкою!!! Ніколи б не проміняла свою країну!!! Весь день прям дихається легко", - пише Барановська.

При цьому новий пост дівчина супроводжувала фото з Таїланду, на якому позує в бікіні, волосся зібране і прикрашені екзотичною білою квіткою.

Алла Барановська в Таїланді

Алла Барановська в Таїланді

Також дружина Миколи Тищенка зізналася, що відвикла від машини, адже не була за кермом цілих три місяці! Але в Києві їй доводиться багато їздити.

Алла Баранівська

Ніколи б не проміняла свою країну: дружина Миколи Тищенка скучила за домом

Алла Барановська на відпочинку в Таїланді

Надомним, раніше Барановська захопила мережу ефектним ретро-образом в стилі 90-х.

До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.

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