Ніколи не пізно: зірки, які вперше стали мамами після 40 років

Зірки, які стали мамами після 40 (фото: колаж РБК-Україна)

Материнство в зрілому віці у зірок в тренді

Знаменитості не з чуток знають, як складно часом поєднати кар'єру і особисте життя. А тому багатьом вдається побудувати сім'ю і завести дітей вже в досить зрілому віці. Але радість материнства від цього точно не змарніла! Доведено зірками з нашої підбірки.

Єва Лонгорія

Зірка «Відчайдушних домогосподарок» знайшла своє щастя тільки в третьому шлюбі. Бізнесмен Хосе Антоніо Бастон і Лонгорія одружилися у 2016-му, а в 2018-му на світ з'явився їхній син Сантьяго Енріке Бастон. Свою вагітність 43-річна актриса не приховувала, а після народження первістка і зовсім перетворилася в «інста-матусю». Єва з задоволенням розповідала, як їй вдалося схуднути, як вона справляється з роботою і доглядом за дитиною... А ще вона обожнює ділитися безліччю кумедних і зворушливих фото з сином, запевняючи, що після його народження світ перевернувся з ніг на голову.

Єва обожнює свого сина (фото: instagram.com/evalongoria)

Моніка Беллуччі

Знаменита італійська красуня – мама двох доньок. Першу, Діву, вона народила в 40 років, а другу, Леоні, 45. В інтерв'ю Моніка зізнавалася: вона завжди мріяла про дітей, і щаслива, що завагітніла і народила самостійно. Вагітність, за совами знаменитої красуні, пройшла легко і без ускладнень. Але якщо б їй довелося вдатися до процедури еко, то вона б пішла на це. Зараз старша дочка актриси вже підкорює світ моди, а молодша поки що визначається з інтересами.

Моніка завжди мріяла про дітей (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Сальма Хайєк

Спекотна красуня пізнала радість материнства в 41 рік. Дівчинку Валентину вона народила від свого чоловіка, одного з найбагатших людей Франції – Франсуа-Арні Піно. І хоча вагітність протікала не так гладко, вона все ж щаслива, що стала мамою саме після 40-ка. «Зараз я успішна людина, і можу стати найкращою мамою для своєї дочки», – зізнається актриса.

Сальма і Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

Холлі Беррі

Американська актриса Холлі Беррі також вперше стала мамою в 41 рік. У 2008-му вона народила дочку Налу від манекенника Гебріела Обрі. І на цьому «Жінка-кішка» не зупинилася! У 2013-му, коли їй було 47, на світ з'явився син Холлі і актора Олів'є Мартінеса, Масео. За словами Беррі, друга вагітність стала несподіванкою навіть для неї. «Я вже готувалася до менопаузи, і це було справжнім шоком», – зізнається актриса.

Холлі Беррі з дітьми (фото: instagram.com/halleberry)

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман вперше стала мамою ще в шлюбі з Томом Крузом: пара всиновила дівчинку Ізабеллу Джейн і хлопчика Коннора Ентоні. А от свого первістка – дочку Сандей Роуз Кідман-Урбан, вона народила у другому шлюбі, коли їй виповнилось 41. Після щаслива парочка обзавелася ще однією дитиною, правда, на цей раз батьки вирішили вдатися до послуг сурогатної матері.

Ніколь з донькою (фото: instagram.com/nicolekidman)

Єва Мендес

Єва Мендес і Райан Гослінг складають одну з найкрасивіших і не найпростіших пар Голлівуду. Зірки не поспішають одружуватися, а в мережі періодично з'являються чутки, що вони розходяться. Але як би там не було, зараз в родині панує мир і гармонія. А ще підростають діти. Першу дочку Есмеральду Мендес народила в 2014-му році, коли їй було 40 років. А ще через два роки на світ з'явилася друга дочка пари Амада Чи.

Єва Мендес з чоловіком і дітьми (фото: прінтскрін instagram.morecelebritice.ru)