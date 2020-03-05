Назавжди та ніколи: Надя Дорофєєва заінтригувала ніжністю з Позитивом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артисти трималися за руки

Надя Дорофєєва та її партнер по дуету "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) неодноразово запевняли, що між ними немає нічого, крім дружніх і робочих стосунків. Крім того, артисти одружені і щасливі зі своїми половинками. Наприклад, співачка не так давно повернулася з Домінікани з чоловіком Володимиром Дантесом, де пара влаштувала романтичний відпочинок під шум океану. Тепер же артисти присупили до активної роботи і нудьгувати їм явно ніколи. Так, Надя заінтригувала милим кадром з колегою і анонсувала вихід нового кліпу на ліричний трек "Назавжди/ніколи".

На знімку Надя скромно і соромливо тримає за руку Олексія, а на їх білих одежах відображаються у світлі від проектора слова композиції. Фото вийшло вельми оригінальним. При цьому, співачка і співак посміхаються, дивлячись у камеру.

Артистка повідомила дату виходу відео – 10 березня, що стане прекрасним подарунком шанувальникам гурту до свята.

Надя Дорофєєва та Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фани Наді і Позитиву прийшли в повний захват від їх романтичного жесту. Вони з новою силою почали натякати на те, що артистів може пов'язувати не тільки творчість і дружба.

Яка ви гарна пара

Які ви красиві

Прекрасні

Красуня

Дуже люблю цю пісню

Навіщо так красиво

Мені вже цей кліп подобається

Вауууу, така класна фотка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала трендовий чорно-білий весняний лук, який шанувальники тут же охрестили ідеальним рішенням для перших теплих днів