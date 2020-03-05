Назавжди та ніколи: Надя Дорофєєва заінтригувала ніжністю з Позитивом

Артисти трималися за руки
Надя Дорофєєва та її партнер по дуету "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) неодноразово запевняли, що між ними немає нічого, крім дружніх і робочих стосунків. Крім того, артисти одружені і щасливі зі своїми половинками. Наприклад, співачка не так давно повернулася з Домінікани з чоловіком Володимиром Дантесом, де пара влаштувала романтичний відпочинок під шум океану. Тепер же артисти присупили до активної роботи і нудьгувати їм явно ніколи. Так, Надя заінтригувала милим кадром з колегою і анонсувала вихід нового кліпу на ліричний трек "Назавжди/ніколи".
На знімку Надя скромно і соромливо тримає за руку Олексія, а на їх білих одежах відображаються у світлі від проектора слова композиції. Фото вийшло вельми оригінальним. При цьому, співачка і співак посміхаються, дивлячись у камеру.
Артистка повідомила дату виходу відео – 10 березня, що стане прекрасним подарунком шанувальникам гурту до свята.
Надя Дорофєєва та Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Фани Наді і Позитиву прийшли в повний захват від їх романтичного жесту. Вони з новою силою почали натякати на те, що артистів може пов'язувати не тільки творчість і дружба.
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Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала трендовий чорно-білий весняний лук, який шанувальники тут же охрестили ідеальним рішенням для перших теплих днів