ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Назавжди та ніколи: Надя Дорофєєва заінтригувала ніжністю з Позитивом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2020 - 16:38
Назавжди та ніколи: Надя Дорофєєва заінтригувала ніжністю з Позитивом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Артисти трималися за руки

Надя Дорофєєва та її партнер по дуету "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) неодноразово запевняли, що між ними немає нічого, крім дружніх і робочих стосунків. Крім того, артисти одружені і щасливі зі своїми половинками. Наприклад, співачка не так давно повернулася з Домінікани з чоловіком Володимиром Дантесом, де пара влаштувала романтичний відпочинок під шум океану. Тепер же артисти присупили до активної роботи і нудьгувати їм явно ніколи. Так, Надя заінтригувала милим кадром з колегою і анонсувала вихід нового кліпу на ліричний трек "Назавжди/ніколи".

На знімку Надя скромно і соромливо тримає за руку Олексія, а на їх білих одежах відображаються у світлі від проектора слова композиції. Фото вийшло вельми оригінальним. При цьому, співачка і співак посміхаються, дивлячись у камеру.

Артистка повідомила дату виходу відео – 10 березня, що стане прекрасним подарунком шанувальникам гурту до свята.

Назавжди та ніколи: Надя Дорофєєва заінтригувала ніжністю з Позитивом

Надя Дорофєєва та Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Фани Наді і Позитиву прийшли в повний захват від їх романтичного жесту. Вони з новою силою почали натякати на те, що артистів може пов'язувати не тільки творчість і дружба.

  • Яка ви гарна пара
  • Які ви красиві
  • Прекрасні
  • Красуня
  • Дуже люблю цю пісню
  • Навіщо так красиво
  • Мені вже цей кліп подобається
  • Вауууу, така класна фотка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала трендовий чорно-білий весняний лук, який шанувальники тут же охрестили ідеальним рішенням для перших теплих днів

Надя Дорофєєва в кокетливому топі на одне плече підкорила трендовим луком на весну-2020 Така мила: Надя Дорофєєва показала, як починає свій день (відео)
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся