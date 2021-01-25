Никитюк висловилася про коханого, Полякова - про мовний закон: топ гучних новин тижня

Оля Полякова и Леся Никитюк (фото: коллаж РБК-Украина)

Минулого тижня мережу сколихнула нова хвиля пліток і скандалів. Найяскравіші та інтригуючі з них - нижче.

Леся Нікітюк розповіла, чи є у неї чоловік

Особисте життя Лесі Никитюк - тема закрита. Але тим більше вона хвилює фанатів. Телеведуча рідко коментує свої стосунки, обходячись лише загальними фразами. Але для одного з недавніх інтерв'ю зробила виняток. Дівчина докладно розповіла Дмитру Гордону, як складалися її взаємини із протилежною статтю, починаючи з юних років. Виявляється, чоловіки ніколи не балували її своєю увагою. Найчастіше, за словами Лесі, з часом вони переключалися на її подруг. Тим не менш, Леся вважає, що навіть складні відносини - хороший досвід, і вона не шкодує ні про що. Зараз Никитюк бачить головну проблему, через яку не складається її особисте життя, в кар'єрі. Для побудови сім'ї потрібен досвід, мудрість і час, впевнена Леся. Останнього категорично не вистачає. Тим не менш, зірка налаштована зустріти того самого і завести як мінімум двох дітей. А своїм ідеалом вважає тата, який завжди був простим харизматичною людиною, а ще вмів стати мамі кращою опорою і компаньйоном.

Леся розповіла про свої стосунки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Оля Полякова висловилася про українську мову

Епатажна співачка не вміє мовчати: вона відома своїми гучними заявами. І навіть перебуваючи на відпочинку, стежить за подіями в Україні. Цього разу вона торкнулася гострої теми - переходу сфери обслуговування на українську мову. Знаменитість вирішила висловити власну думку, зробивши пост у своєму блозі. "Люди добрі, а ви бачили, щоб у Франції говорили по-італійськи, а в Італії - по-французьки. Може, хочуть розмовляти американці якоюсь іншою мовою, а не англійською? Люди, у нас має бути наша українська мова. Може, зараз це когось і дратує, але в майбутньому ваші діти будуть говорити українською, і це прекрасно. Тому що для того, щоб усвідомити, що ти українець, треба знати свою мову і треба нею говорити. Чому ми в нашій країні розмовляємо чужою мовою?" - впевнена Полякова.

Оля Полякова мовчати не стала (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стали відомі нові факти про дитину Юлії Началовой

Стали відомі нові подробиці про материнство Юлії Началовой. Так, раніше повідомлялося, що колишній коханий співачки, яка померла в 2019-му році, вдався до послуг сурогатної матері і тепер виховує сина від артистки. Але продюсер Олеся Сазикіна спростувала ці чутки. Вона вважає, що В'ячеслав Кудря, з яким Началову пов'язували романтичні стосунки, просто піариться за її рахунок. Незабаром на екрани вийде фільм, присвячений співачці. І юрист просто нагадує про себе, розпускаючи плітки. "Зараз будуть на цьому заробляти гроші. А з урахуванням того, що зараз виходить фільм, все піде по колу. Це як ком. Він хоче слави, от і все... Все це повна маячня... Дитини ніякого немає", - запевняє подруга Началовой.

Юлія Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Раніше Володимир Остапчук розповів про сімейне життя з новою дружиною і про її дорогі подарунки.