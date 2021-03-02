Никитюк здивувала "хижим" перевтіленням: у фанатів відняло дар мови
Популярна українська телеведуча і зірка Instagram Леся Нікітюк поділилася з численними шанувальниками розкішним кадром, позуючи в спокусливому образі. Знаменитість приміряла блузу з леопардовим принтом, чим викликала велику кількість не завжди приємних коментарів у мережі.
Фото Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зірка приміряла чорний мінітоп з глибоким декольте, блузу з "хижим" леопардовим принтом, шкіряну спідницю, доповнивши образ зачіскою з зібраними у високий хвіст волоссям. В доповнення свого яскравого образу дівчина нанесла яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах.
У підпису Никитюк написала лаконічне "мяу".
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники в основному писали позитивні коментарі, захоплюючись красою знаменитості.
- Яка ж Ви гарна жінка.
- Найкраща.
- Моя Багіра.
- Дуже красива.
- Гарна кішечка.
- Іванівна, скажу словами класика, ти прекрасна спору нєт!
Деякі ж почали критикувати образ. Один з читачів блогу висловив думку, що леопардовий принт надягають "на заході" кар'єри. Нижче в коментарях Никитюк навіть порівняли з Оксаною Марченко.
- Леся. Тобі ще рано носити леопардів. Це забарвлення називають "Останній шанс".
- На Марченко схожа.
Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)