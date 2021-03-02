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Никитюк здивувала "хижим" перевтіленням: у фанатів відняло дар мови

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 17:47
Никитюк здивувала "хижим" перевтіленням: у фанатів відняло дар мови Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Анна Кисельова

Популярна українська телеведуча і зірка Instagram Леся Нікітюк поділилася з численними шанувальниками розкішним кадром, позуючи в спокусливому образі. Знаменитість приміряла блузу з леопардовим принтом, чим викликала велику кількість не завжди приємних коментарів у мережі.

Фото Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка приміряла чорний мінітоп з глибоким декольте, блузу з "хижим" леопардовим принтом, шкіряну спідницю, доповнивши образ зачіскою з зібраними у високий хвіст волоссям. В доповнення свого яскравого образу дівчина нанесла яскравий вечірній макіяж з акцентом на очах.

У підпису Никитюк написала лаконічне "мяу".

Никитюк здивувала &quot;хижим&quot; перевтіленням: у фанатів відняло дар мови

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники в основному писали позитивні коментарі, захоплюючись красою знаменитості.

  • Яка ж Ви гарна жінка.
  • Найкраща.
  • Моя Багіра.
  • Дуже красива.
  • Гарна кішечка.
  • Іванівна, скажу словами класика, ти прекрасна спору нєт!

Деякі ж почали критикувати образ. Один з читачів блогу висловив думку, що леопардовий принт надягають "на заході" кар'єри. Нижче в коментарях Никитюк навіть порівняли з Оксаною Марченко.

  • Леся. Тобі ще рано носити леопардів. Це забарвлення називають "Останній шанс".
  • На Марченко схожа.

Никитюк здивувала &quot;хижим&quot; перевтіленням: у фанатів відняло дар мови

Никитюк здивувала &quot;хижим&quot; перевтіленням: у фанатів відняло дар мови

Никитюк здивувала &quot;хижим&quot; перевтіленням: у фанатів відняло дар мови

Скріншоти (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк захопила ідеальними формами в латексному костюмі: згадати все!

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