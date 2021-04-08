Микита Добринін назвав причину розлучення з першою дружиною: я був дитиною

Шоумен і екс-Холостяк Микита Добринін розкрив правду про свій шлюб і назвав причину розлучення з першою дружиною Євгенією Головіної. Перша спроба сімейного життя у Добриніна тривала чотири роки.

Добринін був одружений раніше на ведучій Євгенії Головіної. Вперше він вирішив зв'язати себе узами шлюбу у 24 роки, але через чотири роки шлюб розпався. Як зазначив Добринін, причиною тому став його молодий вік та неготовність до серйозних стосунків.

"Я був дитиною. І для якихось моментів сімейного життя я був ще не готовий. І, напевно, варто було через це пройти", - вважає шоумен.

Після розлучення за ним міцно закріпився статус "привабливого холостяка". Спочатку Добриніна це радувало, але з часом його почали долати тривожні думки. Через кілька років холостяцьке життя йому набридло, і він захотів стабільних відносин.

"А що, якщо раптом так буде все життя? І реально це мене лякало, ти реально приходиш додому і розумієш, що ти один. Всі повертаються до сімей, до коханих, а ти приходиш додому і в тебе навіть кота немає", - зізнався Добринін.

Дев'ятий сезон шоу "Холостяк" кардинально змінив життя Микити Добриніна. Він зустрів на проєкті Дашу Квиткову. Улітку 2020 року вони відгуляли розкішне весілля, а у 2021 році вони очікують народження малюка.

Микита дуже трепетно ставиться до Даші, хоча не приховує – суперечки бувають, як в будь-якій іншій родині. І виникають деколи на рівному місці. Невдалий досвід шлюбу допомагає йому поводитися у відносинах правильно і найголовніше правило – всі проблеми обговорювати.

Добринін зізнається, що він дуже емоційна людина і тому намагається в конфліктах іноді піти на прогулянку або в тренажерний зал, щоб не наговорити коханій зайвого.

Микита Добринін назвав причину свого розлучення з першою дружиною