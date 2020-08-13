Микита Добринін і Даша Квіткова зіграли розкішне весілля: фото та відео з торжества

Головний герой 9 сезону шоу Холостяк Микита Добринін і переможниця проекту і його кохана Даша Квіткова стали першою парою в історії реаліті в Україні, яка не тільки залишилася разом після його закінчення, але й офіційно одружилася. Закохані розписалися ще 20 травня, однак у зв'язку з карантином були змушені перенести урочистості на більш пізню дату. І ось це сталося - 12 серпня вони влаштували пишне весільне торжество в Києві.

Зворушливими і яскравими фото 21-річна Даша і 32-річний Микита поділилися на своїх сторінках в Instagram. Красива церемонія відбулася на березі Дніпра під відкритим небом - до речі, нареченому і нареченій довелося міняти локацію за 2 тижні до весілля, так як в первісному місці сусіди були проти шуму.

Даша Квіткова та Микита Добринін влаштували розкішне весілля (фото: instagram.com/kvittkova)

Ведучим церемонії став Мішель Сайкалі, а розважали молодих і гостей такі артисти, як Kazka, Оля Цибульська та Ірина Білик.

Наречена в цей день змінила два вінчального плаття: одне з них — більш легке і зручне для танців від Yves Saint Laurent, а друге призначалося для церемонії і фотосесії на тлі вечірнього міста.

Під час активної підготовки до самого святкування Квіткова показала ніжне фото з подружками нареченої, які були в однакових зелених сукнях.

Також зоряна наречена показала свій ніжний макіяж і вишукану зачіску.

"Вищу від щастя!!!! Це трапилося", - написала Вона.

Даша Квіткова захопила ніжним і елегантним весільним образом (фото: instagram.com/kvittkova)

Добринін був у класичному сірому костюмі в дрібну клітку і білій сорочці.

Даша Квіткова та Микита Добринін щасливі і закохані (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Серед гостей був і ведучий проекту "Холостяк" Григорій Решетник з дружиною Христиною, який поділився зворушливими відео з церемонії.

Даша і Микита розділили цей день з найближчими друзями (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Раніше Холостяк-9 Микита Добринін з дружиною висловилися про проблеми весільного торжества, яке заплановано на 12 серпня в Києві.

Нагадаємо, Холостяк-9 Микита Добринін розкрив головний секрет щасливих стосунків з переможницею шоу.