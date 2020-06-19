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Ніяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2020 - 17:34
Ніяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиною
Брюс Вілліс з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Сім'я продовжує шокувати громадськість

Брюс Вілліс – прекрасний приклад того, що з колишніми можна зберегти прекрасні відносини. Так, весь карантин він провів у будинку для своєї екс-дружини Демі Мур з дітьми від першого шлюбу. У той час як нинішня дружина " Міцного Горішка Емма тільки писала коментарі під їх спільними знімками і передавала чоловікові речі. Сама Емма зізнавалася, що вона тільки рада такому стану речей. І судячи з усього, не лукавила. Вчора Емма Хемінг відзначала день народження – їй виповнилося 42 роки. Свято вона влаштувала тільки для самих близьких, в число яких увійшов коханий чоловік, 8-річна дочка Мейбел, 6-річна Евелін, а також Демі Мур і їх з Віллісом 31-річна Румер...

Ніяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиноюНіяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиною

Свято вдалося (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Свято було вирішено провести на природі, все сімейство вирушило в невеликий похід у гори, а потім влаштувало бенкет на свіжому повітрі. Тим більше що погода якраз спонукала до пікніка. Радісні барвисті знімки, на яких позують всі члени сім'ї із забавними ковпаками, Емма виклала у себе на сторінці в Instagram. «Це був дійсно щасливий день народження для мене», – написала вона під фото. І судячи з життєрадісної атмосфери, так воно і було.

Ніяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиною

Ніяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиноюНіяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиноюНіяких ревнощів: дружина Брюса Вілліса відзначила день народження з чоловіком і його колишньою дружиною

Колишня і нинішня дружини Брюса відмінно ладнають (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

До речі, Емма і Демі не просто добре ладнають, вони давно стали кращими подругами. «Демі і Емма дуже близькі. Вони багато разів відпочивали разом... це дійсно велика щаслива родина», – стверджує інсайдер. Також близькі до пари люди стверджують, що відносини Демі Мур і Брюса давно перейшли в розряд дружніх. Так що Еммі немає приводу хвилюватися. «Демі і Брюс стали кращими друзями за багато років. Вони дуже близькі», – відверто розповідає все той же «очевидець».

Нагадаємо, Емма і Брюс одружилися в 2009-му році. До цього закохані 15 місяців перебували у відносинах. У шлюбі народилися дві дівчинки: Мейбл Рей Вілліс і Евелін Пенн Вілліс. До цього Брюс був одружений на акторці Демі Мур, з якою вони офіційно розлучилися в 2000-му році.

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Автор: Lite

Теги Новини України Брюс УиллисДеми Мур
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