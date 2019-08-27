"Ніфіга подібного": Регіна Тодоренко надихнула потужною мотивацією (відео)

Регіна Тодоренко - одна з зірок шоу-бізнесу, яка також активно розвиває свій instagram-блог. Українська телеведуча і співачка із задоволенням показує шанувальникам всі деталі свого життя - як творчого, так і особистого. Приміром, нещодавно Тодоренко зізналася в труднощах виховання сина! А також ділиться дуже корисною життєвою мотивацією.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Тодоренко опублікувала нове відео, яке вийшло одночасно і забавним, і мотивуючим!

На відео Регіна показала один із закадрових моментів своїх "нескінченних" зйомок. Телеведуча перебуває зі знімальною командою в гримерці. При цьому її одяг сушать феном. Як зазначила пізніше Тодоренко, на неї лопнув "лизун".

Але також Тодоренко підкреслила, що важливо в цьому житті цінувати будь-який прожитий день! Так як він обміну та поверненню не підлягає!

“Знаєте, буває в гримерках, поки сушишь речі, які промокли після лизуна, що лопнув... знаходиш дуже корисні речі. Дивіться! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Дій! Який гарний мотивуючий напис. Ми думаємо: "Ай, зроблю завтра... поїду до батьків післязавтра; а через рік подзвоню". Ніфіга подібного! Цей день обміну та поверненню не підлягає", - коментує Тодоренко. Відповідне відео було опубліковано на twitter-сторінці MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Тодоренко розкрила секрет тривалих щасливих відносин. За словами телеведучої, в гримерці у них з колегами зайшла розмова про те, у чому секрет щасливого шлюбу. Забавно, що навіть Влад Топалов не зміг стриматися і також залишив коментар під новим постом своєї дружини.

Також Регіна Тодоренко зробила відверте зізнання про нелегкке материнство енергійної і працюючої молодої мами. Регіна розповіла, як в "польових умовах" намагається забезпечити маленькому Міші або як вона його називає – Майклу, максимальний комфорт.