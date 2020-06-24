Ніщо людське не чуже: Кім Кардашьян здивувала рідкісними фото без макіяжу і за домашніми справами

Кім Кардашьян звикла дивувати розкішними образами зі зйомок для глянцевих видань, а також виходами на червоні доріжки. А ось яка вона в звичайному житті, знає далеко не кожен. Відповідь на це питання 39-річна зірка дала за допомогою нового поста в своєму Instagram. Бізнесвумен, теледіва, адвокат і просто мама чотирьох дітей, виявляється, в домашній обстановці виглядає так само, як і більшість звичайних людей. Вона обожнює ходити по дому без макіяжу, а також носити комфортні трикотажні речі.

Зірка любить комфорт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цікаво, що з галереї вона також показала, що домашні обов'язки лежать на ній: так, на парі фото вона сфотографована за пранням. Є тут також затишне фото з величезною мискою попкорну. А ще – спокусливі селфі в ліжку. Що ж, ніщо людське зірці світового масштабу не чуже. Така відвертість, втім, викликана бажанням продемонструвати, як чудово підходять для дому речі з її лінії Skims. І шанувальники відреагували миттєво.

Кім за домашніми справами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники високо оцінили пост зірки, яка не побоялася показати себе за домашніми справами. І заходилися писати їй компліменти. «Може, допоможеш мені попрати?», «Я люблю», «Ти така мила», «Вау, Кім сама стирає», «Ти виглядаєш більш молодою», «Я хочу все від Skims», «Займаєшся пранням, як бос. Давай, дитинко!»...

Селфі від Кім (фото instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Кім днями також привернула увагу до своєї персони за допомогою вбраня. Вона одягла надмірно вузькі штани з сірого латексу, обтягуючі, немов друга шкіра, а також кроп-топ великої в'язки з глибоким вирізом і шнурівкою на спині. Штани, на думку фоловерів, могли просто лопнути на ній.