Немає нічого важливішого за сім'ю: Кім Кардашян показала рідкісний зворушливий кадр зі всіма сестрами

Кім Кардашьян обожнює свою сім'ю. 38-річна телезірка і бізнес-вумен не раз зізнавалася, що всім, що має, вона зобов'язана саме підтримці й любові близьких. Тому вона не пропускає нагоди подякувати і похвалити їх у своєму мікроблозі. Кілька годин тому Кім показала нову порцію сімейних кадрів. На фото в цей раз з'явилися всі сестри знаменитої династії: Кендалл, Кортні, Хлої, Кайлі і сама Кім. "Ви – це все!", – написала знаменитість. "Це все... Люблю вас, дівчата", – написала під фото Кайлі. "ВСЕ", – погодилась Хлої.

Нове сімейне фото Кім із сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)

На зустріч дівчата як зазвичай з'явилися у всій красі. Кім одягла білу міні-сукню, що підкреслила її видатні форми. Кайлі – костюм з тигровим принтом, під яким проглядалася тільки чорна білизна. Хлої приміряла яскраво-рожевий кроп-топ, а також широкі рвані джинси, Кортні – сині штани з високою посадкою, а також чорний топ. А молодша з сестер вибрала для сімейної зустрічі шкіряні штани і білу футболку. До речі, Кендалл, яка єдина з усього сімейства професійно займається модельною кар'єрою, часто відсутній на подібних вечірках. Так що ця серія воістину рідкісних кадрів, де знамениті красуні "засвітилися" всі разом.

Кім любить сімейні вечірки (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, нещодавно одна з сестер відзначила день народження. 27 червня Хлої виповнилося 35 років. На честь цієї події кім також створила особливий пост: "З Днем народження, Хлої! Я ніколи не зустрічала таких, як ти. Всередині і зовні ти єдина у своєму роді і просто бездоганна в моїх очах. Я так вдячна за таку сестру, як ти. Я так рада, що ми так близькі і наші душі вирішили зробити цю подорож на Землю приблизно в той же час! Так пощастило, що ти в моєму житті. Я знаю, що цей рік принесе багато радості в твоє життя!".

Хлої з підростаючим поколінням (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Хлої також опублікувала фото з сестрами і написала: "Нічого більш цінного, ніж фото з УСІМА моїми сестрами! Ви, хлопці, поняття не маєте, як важко зібрати всіх на одну фотографію і переконатися, що всі дивляться в камеру... P. S. Кім вкрала моє фото"...