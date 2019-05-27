Нічого собі! Анна Сєдокова похизувалася вражаючою розтяжкою

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка стежить за фігурою і регулярно займається спортом

Анна Сєдокова завжди пишалася своїми апетитними формами і з задоволенням демонструє їх в мережі на відвертих знімках. Проте нещодавно співачка зізналась, що дещо поправилася, а тому переходить на спеціальний режим харчування. Крім того, вона регулярно займається спортом і може похвалитися приголомшливою гнучкістю, що і показала на новому знімку в Instagram.

На фото Анна відображена в спортивному залі. Артистка одягнена в чорні лосини, короткий спортивний топ, кросівки і червону вітрівку. При цьому вона сидить в майже ідеальному шпагаті, захоплюючи вражаючою розтяжкою.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Якщо чесно, я королева не зв'язкових фоток і під ними постів. Ну от зараз же по ідеї тут повинні бути 10 порад, як привести себе у форму, а в мене в голові 14 бізнес проектів і під час залу я думаю не про попу, а про те, як би оренда була окупаємою. 2 дні без фоток в інсті, один вечір на дні, один ранок в любові. І, здається, я заходжу на нове коло цього офігітельного життя. І, звичайно, не можу не додати до цього "олів'є", що на цьому тижні прем'єра кліпу "Санта Барабара" і він буде хороший! Все. Пішла качати мізки", - лишила дещо сумбурний пост під фото Сєдокова.

Підписники виконавиці поспішили залишити захоплені відгуки про її розкішну фігуру і спортивну форму.

"Твоя фігура це ідеал краси. А твоя талія просто досконалість"

"Спорт і думки в голові, дві справи відразу - розумниця красуня"

"Приємно подивитися!"

"Працюй Бембі)))"

"Крута"

"Ось це так!"

"Мотивуєте встати з дивана і піти на треню"

"Яка космічна!!!! Чекаємо кліп"

"Дуже крута, жива і справжня!!!!"

"Ну блін що сказати - бомба"

Нагадаємо, Анна Сєдокова похвалилася пишними формами на соковитому фото.

Раніше Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування, які допомагають привести в порядок фігуру.