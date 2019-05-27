ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нічого собі! Анна Сєдокова похизувалася вражаючою розтяжкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 16:29
Нічого собі! Анна Сєдокова похизувалася вражаючою розтяжкою
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка стежить за фігурою і регулярно займається спортом

Анна Сєдокова завжди пишалася своїми апетитними формами і з задоволенням демонструє їх в мережі на відвертих знімках. Проте нещодавно співачка зізналась, що дещо поправилася, а тому переходить на спеціальний режим харчування. Крім того, вона регулярно займається спортом і може похвалитися приголомшливою гнучкістю, що і показала на новому знімку в Instagram.

На фото Анна відображена в спортивному залі. Артистка одягнена в чорні лосини, короткий спортивний топ, кросівки і червону вітрівку. При цьому вона сидить в майже ідеальному шпагаті, захоплюючи вражаючою розтяжкою.

Нічого собі! Анна Сєдокова похизувалася вражаючою розтяжкою

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Якщо чесно, я королева не зв'язкових фоток і під ними постів. Ну от зараз же по ідеї тут повинні бути 10 порад, як привести себе у форму, а в мене в голові 14 бізнес проектів і під час залу я думаю не про попу, а про те, як би оренда була окупаємою. 2 дні без фоток в інсті, один вечір на дні, один ранок в любові. І, здається, я заходжу на нове коло цього офігітельного життя. І, звичайно, не можу не додати до цього "олів'є", що на цьому тижні прем'єра кліпу "Санта Барабара" і він буде хороший! Все. Пішла качати мізки", - лишила дещо сумбурний пост під фото Сєдокова.

Підписники  виконавиці поспішили залишити захоплені відгуки про її розкішну фігуру і спортивну форму.

  • "Твоя фігура це ідеал краси. А твоя талія просто досконалість"
  • "Спорт і думки в голові, дві справи відразу - розумниця красуня"
  • "Приємно подивитися!"
  • "Працюй Бембі)))"
  • "Крута"
  • "Ось це так!"
  • "Мотивуєте встати з дивана і піти на треню"
  • "Яка космічна!!!! Чекаємо кліп"
  • "Дуже крута, жива і справжня!!!!"
  • "Ну блін що сказати - бомба"

Нагадаємо, Анна Сєдокова похвалилася пишними формами на соковитому фото.

Раніше Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування, які допомагають привести в порядок фігуру.

"Карамелька": Анна Сєдокова похизувалася пишними формами на соковитому фото Худнемо із зіркою: Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування
Новини України Ганна Сєдоковапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся