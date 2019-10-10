Немає нічого краще для перезавантаження: Сальма Хайек розповіла про пристрасть всього свого життя

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поділилася з шанувальниками сокровенним

Сальма Хайєк обожнює ділитися з шанувальниками подробицями свого життя. Вона часто робить пости, де розповідає про любов до сім'ї, до дітей, моря і найулюбленіших речей. Кілька годин тому спекотна красуня створила пост про ще одну пристрасть свого життя – коней. Зірка зізналася, що спілкування з цими тваринами для неї – справжнє джерело натхнення, спосіб відновити гармонію у душі і сили.

Сальма Хайєк и ее любимцы (фото: instagram.com/salmahayek)

"Немає нічого подібного до благородства коней, щоб зарядитися духом. Я люблю коней", – написала вона на сторінці Instagram. У пості вона додала декілька фото і відео, на яких позує верхи і зі своїми улюбленцями.

На фото Сальма, як завжди, виглядає настільки розкішно, що шанувальники не могли втриматися від компліментів. "Я ще ніколи не хотів бути конем так сильно", "Всі обожнюють тебе", "Як ти можеш бути такою милою на всіх фотографіях", "Ці фотграфии зробили мій день краще", "Я тебе люблю і захоплююсь твоєю любов'ю до тварин", "Прекрасне", "Прекрасні коні, чудова леді" – пишуть вони.

Актриса обожнює тварин (фото: instagram.com/salmahayek)

Втім, Сальма любить не тільки коней. Вона справжній фанат всіх тварин. За словами актриси, вдома у неї також живуть кіт, кілька собак, рибки, хом'як, кролики, курчата і папуги. В інтерв'ю вона жартує, що чоловік (французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно) вже звик до такого "зоопарку", щоправда, іноді намагається її зупинити при придбанні нового "вихованця". Втім, Сальма давно знайшла підхід до коханого і вміє його умовити. Тим більше, що деякі тварини з'явилися у неї ще до чоловіка, сміється 53-річна зірка.

І дітей (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, нещодавно актриса розповіла ще про однин секрет, що допомагає їй залишатися позитивною і життєрадісною. Вона опублікувала радісне фото і написала, що посмішка часто – справжній порятунок.