"Ні про що": відвертий кліп Ані Лорак викликав суперечки в мережі

Відео: Ані Лорак - Сон (youtube.com/Ани Лорак)

Відома українська співачка Ані Лорак, яка осоромилася з російським святом, представила новий кліп на пісню "Сон". Відеоробота була опублікована на Youtube-каналі артистки.

Це один з найбільш відвертих кліпів Лорак, в якому вона без білизни продемонструвала практично всі частини тіла, прикриваючись лише подолом блискучої довгої сукні.

Фото: Ані Лорак (кадр з кліпу)

"Сон служить провідником до нашої інтуїції і допомагає вступити з нею в діалог... Поговоримо? Прем'єра кліпу", — написала Ані Лорак в Instagram.

Режисером ролика виступив Станіслав Морозов.

Фото: Ані Лорак (кадр з кліпу)

Думки користувачів мережі в коментарях під відео розділилися. Деякі зазначили, що трек вийшов дуже чуттєвим, а відео взагалі пробирає до мурашок.

Скріншот коментарів (youtube.com/Ани Лорак)

Але знайшлося чимало і таких, хто не зрозумів режисерської задумки. Деякі коментатори вирішили, що в кадрі відбувається якась маячня, а кліп - ні про що і викликає відчуття порожнечі.

Скріншот коментарів (youtube.com/Ани Лорак)

"Кліп про все і ні про що,я не побачила в ньому душевності, яка є в самому тексті пісні і виконанні. Це той випадок, коли кліп окремо,пісня окремо . Звичайно це суб'єктивна думка", "Вперше можна сказати про кліпі - порожньо після перегляду, кліп - ні про що, немає ні сенсу, ні приємною картинки, ні-чо-го... про який сюжет у цьому "шедеврі" взагалі можна говорити. В наступний раз звертайтеся до Бадоєву, Кароліна. Цього режисерові не вдалося передати всю глибину тексту цієї пісні. Абсолютне "ні" цим кліпом. З розладом і розчаруванням - лайка не буде за такий кліп. Хоча пісня гарна", "Така гарна пісня і такий огидний кліп. Ну могли ж створити якусь маленьку історію,а тут одна Лорак в різних позах і одязі,без будь-якого сенсу. Режисерові дизлайк.", "Кліп холодний, абсолютно не закладено сенс. Пісня в одну сторону, а кліп в іншу. Адже пісня з глибоким змістом, а кліп ...", "Пісня крута, а кліп ні про що . Даремно витрачені гроші. Є маса режисерів і сценаристів здатних зробити з цієї пісні шедевр.", - пишуть фоловери.

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До речі, Ані Лорак розбурхала фанів дивним вбранням.

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