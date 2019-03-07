Ніжності немає меж: загадкова Тіна Кароль здивувала сумним фото

Кароль, як зазвичай, приміряла вбрання від українських брендів
Тина Кароль покорила поклонников очередным чувственным образом. При этом ранее известная певица уже показывала фото из этой фотосессии. И если раньше Кароль представала перед поклонниками улыбчивой и романтичной, то на новом фото певица показала себя в другом образе — задумчивой и немного грустной, но все такой же привлекательной.
На фото Тина Кароль, которая до этого показала роскошные формы в коротком топе, позирует, сидя на полу. На певице — воздушный топ цвета слоновой кости на тонких шлейках, декорированный нежными оборками. К слову, на официальном стайте бренда (FLOW THE LABEL) стоимость такого топа составляет $385.
Образ также дополняет атласная юбка от дизайнера Ивана Фролова (бренд FROLOV). На ножках — открытые босоножки на высокой шпильке.
Как обычно, в макияже Тины основной акцент сделан на сочные красные губы. Волосы уложены на одну сторону нежными волнами.
Романтичная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники Кароль пришли в восторг от разнообразности своей любимицы.
Также отметим, что ранее Тина публиковала целую серию снимков из этой фотосессии.
Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
К слову, до этого Тина Кароль очаровала пышным бюстом в облегающем боди.