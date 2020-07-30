Ніжна і красива: вагітна Ілона Гвоздьова розсекретила стать і ім'я майбутнього малюка

Переможниця шоу Танці з зірками 2018, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова насолоджується другою вагітністю - дівчина влаштовує студійні фотосесії з животиком і навіть зважилася відправитися на відпочинок до Туреччини. Тепер же вона вирішила розповісти шанувальникам, кого вони з чоловіком Іваном Хомячуком чекають.

На своїй сторінці в Instagram Ілона виклала ніжне фото, на якому позує оголеною, а вагітний животик прикриває довгою рожевою накидкою. Також танцівниця поділилася відео з походу на УЗД, на якому вона і дізналася стать малюка.

"Я дізналася стать дитини. Це буде хлопчик. Ось він", - сказала щаслива Гвоздьова і показала малюка на знімку.

А в коментарях зірка відповіла на запитання однієї з підписниць і розкрила, що вони з чоловіком хочуть назвати хлопчика Домінік.

Звичайно ж, фолловери засипали Ілону привітаннями та теплими побажаннями.

Красива мама

Вітаю

Це так чудово. Вітаю))

Сама ніжна і прекрасна, дай Бог вам міцного здоров'я і благополуччя

Круто! буде солодка парочка!

Илоночка вітаю)

Домінік,це тому що ви його з Домінікани привезли)))Клас

Вітаю, я так і знала що буде хлопчисько

Вітаю з хлопчиком, це щастя

Клас. Вітаю,Вас! Мабуть мрія багатьох донька і синочок! Міцного здоров'я вашій сім'ї

Прийміть щирі вітання!!!! Це просто бомбезна новина

Скріншот коментарів

Зазначимо, що Ілона з чоловіком вже виховує 4-річну доньку Валерію і на цей раз якраз дуже хотіли хлопчика.

Нагадаємо, раніше вагітна зірка Танців з зірками Ілона Гвоздьова знялася повністю оголеною.