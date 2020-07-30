Ніжна і красива: вагітна Ілона Гвоздьова розсекретила стать і ім'я майбутнього малюка

Танцівниця сходила на УЗД і поділилася з шанувальниками новинами
Переможниця шоу Танці з зірками 2018, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова насолоджується другою вагітністю - дівчина влаштовує студійні фотосесії з животиком і навіть зважилася відправитися на відпочинок до Туреччини. Тепер же вона вирішила розповісти шанувальникам, кого вони з чоловіком Іваном Хомячуком чекають.
На своїй сторінці в Instagram Ілона виклала ніжне фото, на якому позує оголеною, а вагітний животик прикриває довгою рожевою накидкою. Також танцівниця поділилася відео з походу на УЗД, на якому вона і дізналася стать малюка.
"Я дізналася стать дитини. Це буде хлопчик. Ось він", - сказала щаслива Гвоздьова і показала малюка на знімку.
А в коментарях зірка відповіла на запитання однієї з підписниць і розкрила, що вони з чоловіком хочуть назвати хлопчика Домінік.
Звичайно ж, фолловери засипали Ілону привітаннями та теплими побажаннями.
Скріншот коментарів
Зазначимо, що Ілона з чоловіком вже виховує 4-річну доньку Валерію і на цей раз якраз дуже хотіли хлопчика.
Нагадаємо, раніше вагітна зірка Танців з зірками Ілона Гвоздьова знялася повністю оголеною.