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Ніжна Катя Осадча в "сукні принцеси" зворушила романтикою з чоловіком на роботі

Вівторок 28 липня 2020 10:36
Ніжна Катя Осадча в "сукні принцеси" зворушила романтикою з чоловіком на роботі
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркова пара не соромиться проявляти свої почуття на публіці

Зіркова пара Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять майже весь час разом - адже вони нерідко працюють в одних проектах. При цьому подружжя зовсім не соромляться демонструвати на публіці свої ніжні почуття, розчулюючи шанувальників.

На днях вони з'явилися на мальовничій локації з красивим видом на Дніпро. При цьому Осадча захопила ефектним луком - ведуча приміряла повітряну бежеву сукню, в якій виглядала, як справжня принцеса.

Пишний поділ вбрання зроблений з тонкого фатину і вся сукня прикрашена аплікаціями у вигляді бабок та інших жуків. Ефектний образ Катя доповнила нюдовими туфлями в тон і червоним обручем на голові, а розпущене волосся красиво спадає на плечі.

Ведуча позувала на терасі з прекрасним видом.

"Голова в хмарах", - написала теледіва.

Ніжна Катя Осадча в &quot;сукні принцеси&quot; зворушила романтикою з чоловіком на роботі

Катя Осадча захопила образом принцеси в повітряній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

А її чоловік Юрій Горбунов поділився романтичним селфи з коханою. На фото Осадча ніжно, але міцно обіймає чоловіка за шию, а той дивиться кудись в бік.

"Ой Ой Ой-шия!! відпусти" — з гумором підписав знімок шоумен.

Ніжна Катя Осадча в &quot;сукні принцеси&quot; зворушила романтикою з чоловіком на роботі

Катя Осадча та Юрій Горбунов розчулили обнімашками на роботі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники оцінили елегантний образ Каті і її обнімашки з чоловіком і засипали пару теплими коментарями.

  • Дуже гарна Осадча
  • Яка чарівна сукня!!!
  • Сукня шикарна! Напишіть де можна купити.
  • Гарнюня
  • Плаття таке незвичайне. Вам красиво
  • Красуня
  • Катруся ні в якому разі не відпускай,міцніше,міцніше його,Ви така экстровагантная,красива пара,дуже Вас любимо хочемо бачити завжди.
  • агааа,спіймався,вже не відпустять..
  • Я обожнюю вашу пару!
  • Красива пара
  • Катерина-шикарний вигляд! Поєднання кольорів, легкість, прозорість! Образ богині! Браво!
  • Ніжна Катя...аж метелики запурхали перед очима))

Ніжна Катя Осадча в &quot;сукні принцеси&quot; зворушила романтикою з чоловіком на роботі

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком у Львівській області.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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