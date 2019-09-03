Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

MARUV (Анна Корсун) вирішила ще раз нагадаємо своїй багатотисячній армії шанувальників про минулий другий ефір шоу Танці з зірками 2019, який відбувся 1 вересня і залишив після себе низку "спорів". Нагадаємо, що проект залишила пара TAYANNA та Ігор Кузьменко. Співачка залишила пост, в якому зазначила, що "всесвіт знає трохи більше і вносить свої корективи в наші плани". Звичайно ж, шанувальники співачки підкреслили, що вона повинна була залишитися в проекті!

Ну а MARUV зі своїм партнером, танцюристом JAY залишається у п'ятірці лідерів. Хоча другий ефір змістив пару з третього місця на п'яте (за результатами голосування членів журі)! Так, під час першого ефіру MARUV і JAY представили виступ з сучасним танцем Vogue. А ось під час другого ефіру їм дісталася класика - віденський вальс.

Танці з звезадми 2019: результат голосування журі другого ефіру (1 вересня)

Примітно, що навіть вальс Корсун танцювала в "традиційному" для себе вбранні. Співачка вийшла на паркет в чорному латексному комбінезоні, який екстремально облягав її форми. Також танцювальний наряд доповнювала оригінальна накидка-сукня в мереживах, що доповнювало образу невагомості.

На своїй сторінці в мережі instagram MARUV опублікувала серію фото в цьому вбранні.

“Це був другий прямий ефір. Спасибі всім за вашу підтримку. Побачимося в наступну неділю", - підписала фото Анна Корсун.

Стильна MARUV під час другого ефіру Танці з зірками 2019 (фото: Олег Фенікс)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її нові фото. Як звичайно, багато відзначили, що "дивляться шоу тільки заради неї".

"Шоу Танці дивилася пару раз перший і другий сезон, а зараз тільки заради Maruv, все, Анюта, ми твої"

"Красуня, дуже чекаю наступного випуску"

"Дуже красива з легким макіяжем"

"Порви їх всіх на танцполі"

"Марув, ти була просто шикарна, краще всіх, шикарний танець був, бажаю тобі успіхів у подальших танцях і перемогти тобі"

"Найцікавіший учасник в цьому сезоні"

“Крута!! Сама шикарна!"

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

MARUV і JAY – Віденський вальс – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська захопила заявою під час ефіру Танці з зірками. Народна артистка України побувала на другому ефірі. І наголосила, що хотіла б знову повернутися на паркет!

Також під час другого ефіру Олег Винник зробив Різатдіновій привабливу пропозицію!