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Неземний Холостяк-10: розкрита головна інтрига про нового героя романтичного ТВ-шоу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 11:23
Неземний Холостяк-10: розкрита головна інтрига про нового героя романтичного ТВ-шоу (відео)
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Нарешті, стала відомо прізвище, а також вік нового героя шоу Холостяк-10

Телеканал СТБ продовжує знайомити глядачів з неземним Холостяком-10. Головним героєм романтичного реаліті став 34-річний пілот, власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Макс з дитинства мріяв стати пілотом. З юного віку багато працював, щоб здобути освіту в найкращій льотній школі Америки. У 28 років він досяг своєї мети.

«Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них, – розповідає Холостяк. – Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене».

Неземний Холостяк-10: розкрита головна інтрига про нового героя романтичного ТВ-шоу (відео)

Неземний Холостяк-10: розкрита головна інтрига про нового героя романтичного ТВ-шоу (відео)

Макс Михайлюк - новий Холостяк

У 2016 році Макс відкрив в Майамі льотну школу Flymax, в якій навчаються майбутні пілоти. Для цього він додатково отримав ліцензію пілота-інструктора, а його школа пройшла перевірку і сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США.

Сьогодні за плечима Холостяка більше 4000 льотних годин. Він з легкістю керує як невеликими літаками, так і потужними авіалайнерами, навчає майбутніх пілотів і володіє майстерністю безпечної посадки навіть у складних гірських аеропортах.

Неземний Холостяк-10: розкрита головна інтрига про нового героя романтичного ТВ-шоу (відео)

Зараз Макс живе на дві країни – Америка і Україна. Він досяг висот у кар'єрі, про яку мріяв, і тепер хоче знайти свою єдину, щоб літати на крилах любові.

Заради неї він готовий показати вищий пілотаж і навіть дістати зірочку з неба.

Прем'єра нового сезону Холостяк-10

Прем'єра десятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ відбудеться 6 березня.

Ведучий – Григорій Решетник.

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