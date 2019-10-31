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Неземна! Тіна Кароль заворожила ефектним фотосетом у вранні українських дизайнерів

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 09:48
Неземна! Тіна Кароль заворожила ефектним фотосетом у вранні українських дизайнерів
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка влаштувала атмосферну фотосесію в пустелі

Тіна Кароль зачаровує і підкорює своїми перевтіленнями на сцені і під час ефектних фотосетів. Наприклад, під час десятого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019 вона стала янголом, який не зміг встояти перед спокусливим "Дракулою" Даном Баланом – чуттєвий номер артистів підкорив і зворушив глядачів. Справжнім сюрпризом для шанувальників стала атмосферна фотосесія Тіни для журналу Viva! Знімки в ефектних образах і бекстейдж зі зйомок артистка опублікувала в Instagram.

Українська поп-діва красувалася в легкому кораловому платтяі від українського дизайнера Лілії Літковської серед піщаних барханів пустелі, а також гранітних скель. Мінімум макіяжу і бронзовий загар довершили органічний образ зірки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Також вона вбралася у білосніжне плаття від українського бренду BEVZA по фігурі з оригінально оформленим ліфом. Наряд ідеально підкреслив розкішні груди співачки та її апетитні форми. Оригінальна деталь – незвичайний обруч-пов'язка від українського дизайнера Руслана Багінського. До речі, його головні убори облюбували зірки з світовим ім'ям – супермодель Белла Хадід, дочка Сінді Кроуфорд Кайі Гербер, актриса Памела Андерсон і топ-модель Ірина Шейк.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

У сторіз вона показала ще один симпатичний образ в короткій білій сукні цікавої фактури з довгим рукавом – творіння українського бренду CULTNKD. Тіна показала кадри зі своєю ефектної фотосесії і продемонстіровала сексуальні вигідні пози перед об'єктивом фотографа Аліни Симоненко.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в захват від великої кількості нарядів і привабливих образів.

  • Яка гарна
  • Королева
  • Взагалі-то незаконно бути настільки красивою
  • Неземна
  • Зачарувала своїм поглядом, дуже красива
  • Кайфоова
  • Неймовірна

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль та Дан Балан завалили соцмережі романтичними фото зі свого виступу на Танцях з зірками 2019.

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