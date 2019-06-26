"Неземна краса": Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик зробила нові фото на світанку

Лілія Ребрик – постійне джерело стильного натхнення та енергії. Українська телеведуча буквально кожен день радує свою багатотисячну армію шанувальників модними нарядами. І кожен раз – це щось новеньке. Зазначимо, що Ребрик є ведучою популярного ранкового шоу "Ранок з Україною", в рамках якого від ефіру до ефіру і з'являється в різних образах.

Так, на свій instagram-сторінці Ребрик показала новий стильний вихід. На цей раз телеведуча блищала в повітряному літньому платті з трендовим сьогодні плісе. Плаття відрізняється пишною асиметричною спідницею з невеликим шлейфом, який ефектно розвивається на вітрі. Плечі відкриті, а талію підкреслює тонкий пояс.

Свій романтичний образ Ребрик доповнила туфлями яскравого рожевого відтінку на високій шпильці. Волосся розпущене, а у вушках – масивні білі сережки.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото, зроблені на світанку, особливі... Улюблене ранок, улюблений колір, улюблений крій, улюблене літо. Не йдеш - а як-ніби летиш птахом", - романтично підписала нові фото Ребрик.

Звичайно ж, шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки:

"Неземна краса. Милуюся вами кожен день. Така енергійна, молода, красива, улюблена"

"Сукня - фантастика!"

"Захоплююся вашим оптимізмом, красою і вмінням бачити щастя в дрібницях! Лілечка, Ви - супер!"

"Ліля, Ви супер красуня!"

"Дуже красиво! Красуня!"

"Легкість, свіжість, повітря..."

"Яке гарне плаття і красоточка в ньому!"

"Дуже гарний образ!"

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebr

До речі, сьогодні телеведуча вже дивувала новими фото і фігурою. Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми.

Також до цього Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні. Телеведуча тоді вирішила цікаво поміркувати про "день сну".