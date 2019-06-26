ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Неземна краса": Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.06.2019 - 15:26
"Неземна краса": Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик зробила нові фото на світанку

Лілія Ребрик – постійне джерело стильного натхнення та енергії. Українська телеведуча буквально кожен день радує свою багатотисячну армію шанувальників модними нарядами. І кожен раз – це щось новеньке. Зазначимо, що Ребрик є ведучою популярного ранкового шоу "Ранок з Україною", в рамках якого від ефіру до ефіру і з'являється в різних образах.

Так, на свій instagram-сторінці Ребрик показала новий стильний вихід. На цей раз телеведуча блищала в повітряному літньому платті з трендовим сьогодні плісе. Плаття відрізняється пишною асиметричною спідницею з невеликим шлейфом, який ефектно розвивається на вітрі. Плечі відкриті, а талію підкреслює тонкий пояс.

Свій романтичний образ Ребрик доповнила туфлями яскравого рожевого відтінку на високій шпильці. Волосся розпущене, а у вушках – масивні білі сережки.

&quot;Неземна краса&quot;: Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті

&quot;Неземна краса&quot;: Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото, зроблені на світанку, особливі... Улюблене ранок, улюблений колір, улюблений крій, улюблене літо. Не йдеш - а як-ніби летиш птахом", - романтично підписала нові фото Ребрик.

Звичайно ж, шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки:

  • "Неземна краса. Милуюся вами кожен день. Така енергійна, молода, красива, улюблена"
  • "Сукня - фантастика!"
  • "Захоплююся вашим оптимізмом, красою і вмінням бачити щастя в дрібницях! Лілечка, Ви - супер!"
  • "Ліля, Ви супер красуня!"
  • "Дуже красиво! Красуня!"
  • "Легкість, свіжість, повітря..."
  • "Яке гарне плаття і красоточка в ньому!"
  • "Дуже гарний образ!"

&quot;Неземна краса&quot;: Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

&quot;Неземна краса&quot;: Лілія Ребрик заворожила романтикою в невагомому платті

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebr

До речі, сьогодні телеведуча вже дивувала новими фото і фігурою. Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми.

Також до цього Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні. Телеведуча тоді вирішила цікаво поміркувати про "день сну".

Катя Осадча заінтригувала яскравими фото в компанії відомого латиноамериканського красеня "Не вистачає трусів": Регіна Тодоренко здивувала пікантною деталлю весільного образу
Новини України Лілія Ребриктелеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся